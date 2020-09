SDP:n Mäkinen: Heikoimmassa asemassa oleville lisäturvaa hallitukselta

Eduskunnan syysistuntokausi alkoi tänään lähetekeskustelulla väliaikaisesta epidemiakorvauksesta kaikista heikoimmassa asemassa oleville. Marinin hallitus esittää lisätukea niille perheille ja ihmisille, jotka saivat perustoimeentulotukea 1.3.-31.7. välisen ajan ja saavat sitä myös syksyllä. Etuuden määrä on 75 euroa henkilöä kohden kuukaudessa ja sitä maksetaan vuoden loppuun asti. Etuutta ei tarvitse erikseen hakea.



- Meillä on kriisin keskellä iso vastuu turvata ihmisten hyvinvointi, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Lomautukset, työttömyys ja lisäkustannukset ovat iskeneet rajuimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kansalaisiin. Tähän on pakko puuttua, Mäkinen vaatii.

Lisätuen kohdentaminen erityisesti toimeentulotukea saaville on perusteltua, sillä silloin se kohtelee tasapuolisesti kaikkia viimesijaisen turvan tarpeessa olevia. Huomioon otetaan pienituloisimmat eläkeläiset, lapsiperheet ja työttömät.

- Olen erittäin huolissani esimerkiksi niistä lukuista lapsista, joiden perheessä on jo lähtökohtaisesti eletty hyvin niukoissa olosuhteissa. On äärimmäisen tärkeää, että apua kohdennetaan sitä eniten tarvitseville. Se totta kai maksaa, mutta olisi sosiaalisesti kestämätöntä ja epäinhimillistä jättää ihmiset oman onnensa nojaan, Mäkinen toteaa.

Hallitus onnistui estämään konkurssiaallon ja sitä seuraavan massatyöttömyyden tukemalla voimakkaasti yrityksiä ja elinkeinoelämää. Mäkinen peräänkuuluttaa vastuuta tukea myös ihmisiä.

- On hyvin vaikea ymmärtää opposition moitteita siitä, että kansalaisista pidetään huolta. He eivät kritisoineet mittavia yritystukia, mutta vastustavat sosiaalisen kriisin ehkäisyä väittäen, ettei siihen ole varaa. Tällaista poliittista valintaa me emme hallituksessa tule tekemään, Mäkinen summaa.