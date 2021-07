SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Asiakasmaksulain uudistus auttaa monia vaikeassa tilanteessa

SDP:n Mäkinen: Maksuhäiriömerkintöihin kaivattua inhimillisyyttä 30.6.2021 09:25:37 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen iloitsee hallituksen esityksestä lyhentää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa. Mäkisen mukaan tämä on odotettu ja tarpeellinen helpotus maksuhäiriömerkinnän omaavien ihmisten asemaan. - Nykyisen lain mukainen kolmen vuoden säilyttämisaika on aivan kohtuuton, sillä merkintä vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen ja jopa työn saamista. Marinin hallitus esittää ajan lyhentämistä kuukauteen siitä, kun luottotietojen ylläpitäjät ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Hallitus esittää myös, ettei uusi maksuhäiriömerkintä jatkossa pidentäisi maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika olisi itsenäinen, mikä on myös tärkeä ja pitkään peräänkuulutettu muutos, Mäkinen kiittää. Muutosten on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian. Voimaantuloon ehdotetaan puolen vuoden siirtymäaikaa.