SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Demokratia ja ekologinen siirtymä – miten molempia vahvistetaan

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tehtävä enemmän. Tänään julkaistun uuden Ilmastobarometrin mukaan enemmistö suomalaisista ajattelee näin ja toivoo ripeitä toimia tulevalta hallitukselta.

- Ekologisen siirtymän toteuttamisessa on pidettävä huolta, että toimet tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Siirtymässä on valtavasti mahdollisuuksia, mutta tarkkana on oltava. Tässä korostuu, että ihmiset ovat osallisina tekemässä muutosta: on vahvistettava kykyä ennakoida ja kuvitella tulevaisuuden vaihtoehtoja, tulevaisuusvaliokunnan jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) sanoo.

Tulevaisuusvaliokunta antoi mietinnön valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta, jossa se korostaa demokraattisen päätöksenteon ja nuorten osallisuuden vahvistamista.

- Poliittisessa päätöksenteossa voidaan vahvistaa ihmisten osallisuutta esimerkiksi kansalaispaneelien ja virtuaalisten ennakointityökalujen kautta. Taide eri muodoissaan antaa välineitä tulevaisuuden kuvittelulle ja siksi tarvitsemme tieteen, taiteen ja politikkojen vuoropuhelua, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Mäkisalo-Ropponen näkee tärkeänä, että ihmisillä on riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien välillä.

- Lisäksi kouluilla on tärkeä rooli kriittisen ajattelun, keskustelutaitojen ja medialukutaidon vahvistamisessa. Tulevaisuuden lukutaito pitäisi saada osaksi elinikäistä oppimista.