SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Ensi vuoden budjetissa luodaan vahva silta tulevaisuuteen

SDP:n Salonen: Lastensuojelun ylikuorma purettava 2.10.2020 10:33:27 EEST | Tiedote

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu. Työryhmän laskelman mukaan lastensuojelussa on tällä hetkellä noin 2 000 työntekijän vaje. Lisäksi raportissa kiinnitetään huomiota useisiin muihin kehittämistarpeisiin sijaiskotien ja –huollon osalta. Kansanedustaja Kristiina Salosen (sd.) mukaan kenttä on jo pitkään oireillut liiallisen työkuorman vuoksi. Lastensuojelulain uudistuksella on kiire, jotta raportissakin esitetty muutos sosiaalityöntekijäkohtaisesta lapsimäärästä saadaan käytäntöön. Tavoitteena on, että vuodesta 2022 alkaen yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi jatkossa olla enintään 35 lasta asiakkaana. Tämä vastaisi myös hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta. - Viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2019 kiireellisesti sijoitettuja, huostassa olevia tai muuten sijoitettuja lapsia ja nuoria oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Koronakriisi on vaikeuttanut lastensuojelun tilanne