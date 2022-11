SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Henkilökohtaisen avustajan rikosrekisteriote on pystyttävä tarkistamaan myös työnantajamallissa

SDP:n Heidi Viljanen: Lähisuhdeväkivalta on maamme kipeimpiä epäkohtia - lisää toimia tarvitaan 25.11.2022 18:36:53 EET | Tiedote

Orange Day ja YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen kansainvälinen päivä muistuttavat meitä tänään siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yksi laajimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Suomi on valitettavasti yksi niistä EU-maista, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on yleisintä. Kansanedustaja Heidi Viljanen katsoo, että lähisuhde- ja perheväkivallasta on puhuttava avoimemmin ja väkivaltaa on vähennettävä eri tavoin. EU:n tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai aiemman kumppanin taholta tai toisen henkilön taholta 15-vuotta täytettyään. Suomessa myös 15-30 naista kuolee vuosittain väkivallan seurauksena. Kuudessakymmenessä prosentissa näistä tapauksista naisen tappoi kumppani tai entinen kumppani. Se tarkoittaa yhtä kuollutta naista kuussa. - Hyvinvointialueilla tulee panostaa lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn muun muassa lisäämällä osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa ja ilmoit