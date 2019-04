SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitaja hoitaa juuri niin hyvin kuin hänen annetaan hoitaa

SDP:n Ilmari Nurminen: Hoitajamitoitus on korjattava – kuluneen hallituskauden heikennyksiin on puututtava 13.4.2019 09:21:00 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen muistuttaa, että tulevalla vaalikaudella vanhustenpalvelun epäkohtiin on puututtava nopeasti. - Tuntuu ettei mene päivääkään ilman ikäviä uutisia vanhustenhoivasta. On järkyttävää, ettei tähän ongelmaan olla kyetty puuttumaan aikaisemmin. Nyt on viimeinen hetki hoitaa asiat sellaiseen kuntoon, että hoiva- ja hoitohenkilökunta voi tehdä työnsä inhimillisissä olosuhteissa ja että jokainen vanhus saa heille kuuluvan hyvän ja yksilöllisen hoivan. - On selvä asia, että tarvitsemme lisää lääkäreitä ja hoitajia huolehtimaan ihmisten laadukkaasta hoidosta ja hoivasta. On todella tärkeää, että 0,7 minimihoitajamitoitus kirjataan lakiin. - Edellinen hallitus heikensi vanhusten hoivaa esimerkiksi vesittämällä nykyisen, ennestään riittämättömän hoitajamitoituksen ehtoja niin, että hoitovahvuuteen on voitu laskea mukaan myös ammattihenkilöstöön kuulumattomat. Tämäkin epäkohta pitää huomioida vanhuspalvelujen ongelmia korjatessa, Nurminen toteaa.