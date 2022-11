SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hoitotakuun toteutuminen varmistetaan sote-alan vetovoimaa parantamalla

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: On tärkeää, että raideliikenteen toimivuus saadaan Kuopiossa huipputasolle 28.10.2022 15:05:54 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) on tyytyväinen, että hallitus on neljännessä lisätalousarviossaan kohdistanut 12 miljoonaa euroa Kuopion ratapihan parantamiseen. On hienoa, että Kuopion ratapihahankkeeseen saadaan lisärahoitusta koko kaupungin kannalta tärkeän liikenteen solmukohdan ja keskustan asemaseudun kehittämiseen, kertoo Väätäinen.