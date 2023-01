SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hyvinvointialueiden lisärahoitus tulee tarpeeseen

SDP:n Paula Werning: Uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen torjumiseksi 27.1.2023 14:13:15 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää merkittävänä parannuksena taloyhtiölainojen takaisinmaksuajan lyhentämistä 30 vuoteen samoin kuten asuntoluottojen enimmäismaksuaikaakin. Eduskunta päätti tänään täysistunnossa asiasta. Laki astuu voimaan 1.7.2023. Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosien aikana noussut ennen näkemättömän korkeaksi. Uudet säännökset ehkäisevät jatkossa kotitalouksien asuntoluottojen maksuaikojen pidentymistä ja kotitalouksien ylivelkaantumista. Sääntely tulee myös kattamaan muiden luotonantajien kuin luottolaitosten myöntämät asuntoluotot. - Tämä Marinin hallitusohjelman mukainen kirjaus tulee hillitsemään liiallista luotonantoa erityisesti taloyhtiöille. Lisäksi ne tulevat edistämään asiakassuojaa sekä parantamaan muun kuluttajaluotonannon myöntämiskäytäntöjä, Werning linjaa. Uudiskohteen ostajalle on jatkossa turvattava selkeä tiedonsaanti asuntoyhteisölainasta eli taloyhtiölainasta. - Asunnon kokonaishinta on aina ilmoitettava ymmärrettävästi ja verta