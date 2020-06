SDP:n Mäkisalo-Ropponen ja Werning: Maakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeä työ turvattava

SDP:n Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn käyttöönottoa kannattavana 16.6.2020 10:22:06 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä rikos- ja riita-asioissa olisi kannattavaa valita sovittelumenettely käyttöön nykyistä useimmin. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua voidaan käyttää palveluna rikoksen tai riidan osapuolille. Tässä tapauksessa ulkopuoliset sovittelijat auttavat osapuolia sopimaan avoinna olevan asian jo ennen sen siirtymistä käräjäoikeuteen. - Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta palvelua molemmille osapuolille. Sovittelun tarkoitus on korvata rikoksen tai riidan seurauksena tapahtuva oikeudenkäynti ja mahdollistaa sopuratkaisun syntyminen osapuolten välillä, Werning täsmentää. Sovittelu on aina luottamuksellista ja puolueetonta. Sovittelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa. Se on myös oikeudenkäyntiä huomattavasti edullisempi vaihtoehto. - Sovittelutapaamisessa ovat läsnä molemmat osapuolet sekä halutessaan heidän oikeusavustajat ja sovittelijat. On harmillista, että osapuolet eivät monesti ole tietoisia, että nämä asiat voida