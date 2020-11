SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Laadukas diabeteshoito on huomioitava sote-uudistuksessa

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) peräänkuuluttaa diabeteshoidon kehittämisen tärkeyttä sote-uudistuksen yhteydessä. Mäkisalo-Ropposen mukaan diabeteksen hoitoa pitää yhdenvertaistaa siten, että laadukasta hoitoa voidaan tarjota kaikilla sote-palveluiden tasoilla ja kaikkialla Suomessa.



- Sote-uudistus tarjoaa paljon mahdollisuuksia diabeetikkojen palveluiden kehittämiselle sekä kotikunnissa että valtakunnan tasolla. Eräs vaihtoehto olisi perustaa erityisesti vaativaa hoitoa tarvitsevan diabeteksen hoitoon keskittyviä monialaisia osaamiskeskuksia ja -verkostoja sote-maakuntien eli hyvinvointialueiden tasolle. Diabeteshoidon osaamiseen ja kehittämiseen erikoistuva palveluverkko sopisi hyvin yhteen hallituksen sote-mallin kanssa ja vahvistaisi myös alueiden tasa-arvoa, Mäkisalo-Ropponen esittää.



Diabetes on kansansairaus. Nykytiedon valossa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa suomalaista. Heistä tyypin 1 diabeetikkoja on noin 50 000 kun taas tyypin 2 diabeetikkoja on 400 000. Lisäksi jopa 100 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan diagnosoimatonta tyypin 2 diabetesta.



- Kyseessä on merkittävä sairaus myös meillä Suomessa, ja siksi laadukkaan oireiden hoidon ohella pitää vahvistaa ja kehittää ennaltaehkäisevää hoitoa valtakunnan tasolla. Isossa osassa tässä on se, että saamme entistä suuremman osan ihmisiä tietoiseksi sairauden riskitekijöistä ja hakeutumaan mahdollisimman aikaisin hoitoon, jotta hyvä hoitotasapaino saadaan muodostettua, Mäkisalo-Ropponen linjaa.



Tänään 14.11. vietetään maailman diabetespäivää. Mäkisalo-Ropposelle aihepiiri on henkilökohtaisesti tärkeä.

- Diabetes on vahvasti läsnä minunkin perheessäni. Tiedän hyvin, miten valtaisa merkitys hyvällä hoidolla on - erityisesti, kun sairaus koskettaa lasta. Tällöin koko perhe tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Diabetes ei katso ikää ja yhtälailla diabeetikkojen palvelutarpeet vaihtelevat, joten erityisen tärkeää on luottamuksellinen hoitosuhde oman diabeteshoitajan ja -lääkärin kanssa. Sote-uudistus ja kehittyvä hoitoteknologia antavat hyvän pohjan vahvistaa laadukasta ja ennen kaikkea yksilöllistä diabeteshoitoa.