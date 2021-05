SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Lisätalousarvio rakentaa vahvaa siltaa kulttuurille

Jaa

– Kulttuuritoimijoita tarvitaan yhteiskunnan uudelleen rakentamisessa koronapandemian jälkeen, sanoo kansanedustaja ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Eduskunta keskusteli tänään tiistaina hallituksen esityksestä vuoden toiseksi lisätalousarvioksi, joka pitää sisällään laajan tukipaketin kulttuurille, taiteelle ja liikunnalle.



Meillä on lukuisia hyviä kokemuksia tieteen ja taiteen yhdessä tekemisestä tulevaisuuden ennakoinnissa. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla on ammatinkin edellyttämää luovuuspotentiaalia ja juuri tätä nyt tarvitaan koronan jälkeisen yhteiskunnan rakentamisessa.



– Toivonkin, että nyt kulttuurialalla lähdetään tietoisesti miettimään alan tulevaisuutta myös täysin uusista näkökulmista ja toisaalta, että taiteen ja kulttuurin kumppanuudet nähdään mahdollisuutena yhteiskunnassa myös muilla aloilla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.



Nyt on tärkeää myös edistää kulttuurihyvinvoinnin toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, sillä kulttuuri ja taide antavat erinomaisia välineitä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn, hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen. Esimerkiksi useissa sosiaali- ja terveysalan tiimeissä olisi suotavaa olla myös kulttuurin ja taiteen ammattilaisia.



– Nyt onkin tärkeää ymmärtää joka tasolla, että taidetta ja kulttuuria tarvitaan myös koronan aiheuttamien hyvinvointivajeiden korjaamiseen yhteiskunnassa, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.