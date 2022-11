SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Päihdepalveluiden vaikuttavuuden arviointia kehitettävä

- Päihdepalveluiden puutteet ovat olleet jo pitkään tiedossa. Palveluiden piiriin pääseminen on ollut vaikeaa ja vaihtelee kunnittain. Monet eivät saa tarvitsemiaan palveluita tarpeeksi ajoissa tai tarpeeksi pitkään. Tämä takia uudistus, jonka tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja tarpeen mukaisuutta sekä vahvistaa asiakkaan oikeuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan palveluja, on erittäin tärkeä, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

- Päihdehoidossa sekä avo- että laitoshoidon volyymit laskeneet huomattavasti THL:n tilastojen mukaan. Samanaikaisesti päihdeperäiset kustannukset terveydenhoidossa kasvaneet. Oikea-aikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen panostaminen säästäisi rahaa. Keskeinen havainto on, että vain noin 1/3 hoidon tarvitsevista pääsee päihdepalvelujen piiriin. Jos hoitoon pääsyä joutuu odottamaan pitkiä aikoja, voi motivaatio kadota. Keskeinen kysymys on, miten jatkossa varmistetaan oikea-aikainen hoitoon ja kuntoutukseen pääsy nykyistä paremmin, Mäkisalo-Ropponen lisää.

- Päihdehoidon palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa on paljon puutteita, minkä takia on tärkeää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään korostaa lain toimeenpanon ja palveluiden vaikuttavuuden seurannen merkitystä. Nyt olisikin tärkeää luoda kansalliset standardit päihdehoidon- ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Päihdeasiakkaiden tilanteet ovat hyvin erilaisia ja silloin vaikuttava hoito edellyttää, että asiakas saa hänelle sopivia palveluita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, Mäkisalo-Ropponen linjaa.

- Laki ei yksin kuitenkaan riitä, vaan hyvinvointialueiden on nyt tehtävä oma osuutensa päihdepalvelujen korjaamiseksi. Palvelut on järjestettävä alueilla vaikuttavuusperusteisesti ja tutkimusnäyttöön perustuen. Myös valiokunta lausunnossaan korostaa lainsäädännön muutosten lisäksi toimintatapojen muutosten tarvetta ja näitä on nyt tehtävä hyvinvointialueilla, Mäkisalo-Ropponen vaatii.