SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveydenhuollon tilaa ei ratkaista ilman hoitohenkilökunnan työoloista huolehtimista

- On hienoa, että aiheesta keskustellaan eduskunnassa, vaikka onkin vähän absurdia, että välikysymyksen aiheesta tekee oikeisto-oppositio ja aloitteentekijänä kokoomus, joka on yleensä etsimässä sosiaali- ja terveydenhuollosta vain säästöjä, toisin kuin tämä hallitus, joka on nähnyt palveluihin ja ihmisten hyvinvointiin panostamisen erittäin tärkeänä. Viime kaudella Sipilän hallituksessa oli tavoitteena jopa heikentää mitoituksia vanhusten hoidossa, mutta onneksi tämä esitys ei mennyt läpi, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

- On kuitenkin myös myönnettävä, että lisää toimia vielä tarvitaan ja varsinkin hoitajien tilanne vaatii pikaista korjaamista. On myös totta, että ilman hoitajapulan ratkaisemista monet hyvät tavoitteemme eivät toteudu käytännössä. On siis erittäin tärkeää, että panostaa alan veto- ja pitovoimaan, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Mäkisalo-Ropponen korostaa, että hoitajien työoloihin ja työhyvinvointiin panostaminen on keskeistä. Hän pitää välttämättömänä myös, että hoitohenkilökunta otetaan mukaan oman työnsä ja palveluiden suunnitteluun. Lisäksi Mäkisalo-Ropponen näkee mahdollisuuksia vähentää kustannuksia ilman palveluista leikkaamista. Resurssileikkausten sijaan hänen mukaansa tulee panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen sekä puuttua muun muassa asiakkaan pompottelusta johtuvaan häiriökysyntään.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon tilaa ei ratkaista ilman hoitohenkilökunnan työoloista huolehtimista ja kehittämiseen mukaan ottamista. Tässä tärkeässä osassa ovat johtamisen kehittäminen, työnsuunnittelu, osaamisen kehittäminen sekä mahdollisuus osallistua oman työn ja palveluiden kehittämiseen. Kun huolehdimme hoitajista, huolehdimme myös palveluista ja asiakkaista. Tässä myös hallituksen säätämä hoitajamitoitus on keskeinen. Sen nimenomaisena tarkoituksena on varmistaa, että henkilökuntaa on riittävästi vaativiin tehtäviin ja hoitajat eivät joudu ylikuormitetuiksi. Tämä on sekä hoitajien että asiakkaiden etu, minkä takia mitoituksen peruminen ei olisi ratkaisu, Mäkisalo-Ropponen päättää.