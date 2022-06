SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Valtion virastoissa asioiminen tulevaisuudessa yhdessä ja samassa toimipisteessä

- On hienoa, että Pohjois-Karjala ja Joensuu ovat ensimmäisten joukossa uudistuksessa, jolla valtion virastot tulevat lähemmäs ihmisiä ja helpottaa asiointia merkittävästi. Tulevaisuudessa ei tarvitse asiakkaan enää juosta joka kerta eri paikkaan, kun tarvitsee valtion virastojen palveluita paikan päällä, iloitsee Mäkisalo-Ropponen

Uudistuksessa palvelupisteisiin on tarkoitus koota palveluita, joissa on eniten käyntiasiointia, kuten Aluehallintovirasto, Digi- ja väestötietovirasto, ELY-keskus, Migri, Maanmittauslaitos, TE-toimisto ja Verohallinto. Palvelupisteiden sijainnin tavoitteena on korkeintaan tunnin ajomatka asiakkaille sekä riittävä väestöpohja riittävän laadukkaiden palveluiden järjestämiseksi.

- Uudistus lisää myös yhdenvertaisuutta palveluiden saannissa ja palvelut ovat saatavilla asuinpaikasta huolimatta. Harvaan asutuilla alueilla palvelut voidaan järjestää jatkossa myös liikkuvia palvelupisteitä hyödyntäen. Yhteiset palvelupisteet myös mahdollistavat jatkossakin palvelukäynnit niille, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään asioinnissaan sähköisiä palveluita, toteaa Mäkisalo-Ropponen.