SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaispalvelulain uudistus tukee vammaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

SDP:n Hussein al-Taee: Järjestöjen pankkipalvelut on turvattava 3.10.2022 12:00:39 EEST | Tiedote

Järjestöjen toiminta on vaikeutunut huomattavasti pankkien velvoitteiden ja lisääntyneen säätelyn vuoksi. Kyseessä on ongelma, joka koskettaa suomalaisia järjestöjä aina koirakerhoista suuriin kehitysapujärjestöihin. Tähän johtopäätökseen päätyi SDP:n työryhmä, jonka tehtävänä oli tunnistaa järjestökentän pankkipalveluihin liittyvät ongelmat ja esittää niihin ratkaisuja. - SDP:lle on tärkeää pitää huolta kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä. Siksi kutsuimme työryhmän työhön mukaan laajan rintaman eri puolueiden kansanedustajia, järjestötoimijoita sekä viranomaisten ja finanssisektorin edustajia, kertoo SDP:n pankit ja järjestöt -työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hussein al-Taee. Al-Taeen mukaan järjestöjen kohtaamissa haasteissa on kyse merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. - Pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että järjestöillä on vaikeuksia pankkitilien avaamisessa ja rahaliikenteen hoitamisessa. Pahimmassa tapa