SDP:n Malm: Harmaan talouden toimenpideohjelma etsii keinoja alipalkkaukseen puuttumiselle

Kansanedustaja Berg vetoaa hallitukseen: Hoitajien työvelvoitetta ei ole syytä jatkaa 11.6.2020 15:25:44 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Kim Berg vetoaa hallitukseen, että se ei enää jatkaisi valmiuslakiin liittyvää hoitajien työvelvoitetta kesäkuun lopun jälkeen. Hallituksen on määrä käsitellä valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamista ensi maanantaina. - Epidemiologisen tilannekuvan perusteella näyttää siltä, että tautitilanne ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti eivät enää 30.6. jälkeen välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia. Ennen tätä koskevien päätösten tekoa on kuitenkin vielä tarpeen seurata rajoitusten purkamisen vaikutuksia ja varmistua asiaa koskevan päätöksen perusteista, Berg sanoo. Lääkäreitä ja hoitajia koskeva työvelvoite tuli voimaan valmiuslain myötä. Asetuksella määritellään henkilökunnan työaikaa, vuosilomia ja irtisanomisoikeuden rajoittamista. Valmiuslain mahdollistanut hoitoalan ammattilaisten määrääminen pakkotyöhön on purettu jo aikaisemmin. Poikkeustoimet pandemian aikana ovat perustuneet arvioo