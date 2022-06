SDP:n Malm odottaa lisää investointeja Imatralle

Asetuksen myötä Imatra, Parikkala, Rautjärvi sekä Ruokolahti, Miehikkälä sekä Virolahti määritellään tukialueiksi. Tukialueiden määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö sekä liikenneyhteydet. Imatran seutukunnan, Miehikkälän sekä Virolahden päätös tehtiin ulkorajakriteerin mukaisesti, koska alueina ne jakavat maarajan Euroopan talousalueen ulkopuolisen maan kanssa. Malm nostaa esille koronapandemian ja Venäjän aloittaman sodan yhtäkkiset vaikutukset alueen elinkeinoelämään ja liikenteeseen:

- On hienoa, että itäisen Suomen vaikeudet huomataan. Ennen pandemiaa ja sotaa Imatran rajanylityspaikan kautta kulki reilu miljoona ajoneuvoa vuodessa. Nyt kauppahallit ja niiden parkkipaikat ammottavat tyhjyyttään. Pakotteet aiheuttavat Etelä-Karjalalle arviolta miljoonan euron menetyksen päivittäin. Kriisit eivät kohtele kaikkia paikkakuntia samalla tavalla, ja on tärkeää, että muutokseen reagoidaan mahdollisimman pian. Kyse on laajasta rakennemuutoksesta, sillä rajaliikenteen palautumista entiselleen ei kannata odottaa pian.

Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on epäedullisessa asemassa olevien alueiden parempi taloudellinen kehitys. Jo aiemmin kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriö perusti valtiosihteerityöryhmän selvittämään toimenpiteitä itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Malm korostaa, että alueella on paljon investointipotentiaalia ja vaatii toimia alueen talouden parantamiseksi:

- Kestävän kehityksen periaatteisiin pohjautuvalla aluetuella edistetään myös teollisuuden näkymiä alueella. Vaikka Kaakkois-Suomi on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta, on Suomi edelleen potentiaalinen investointikohde korkean osaamisen sekä kestävän kasvun periaatteiden vuoksi. Meillä on kaikki mahdollisuudet hyötyä vihreän teknologian kasvusta, kunhan uskallamme panostaa sen kehittämiseen. Arvostuksemme teollisuusmaana ei ole kadonnut minnekään sodan myötä, mutta rakennemuutoksen paikkaamiseksi tarvitsemme uusia satsauksia sekä innovaatioita. Luonnollisesti alkuun tarvitaan rahallista panostusta, missä EU-tuet auttavat, päättää Malm.