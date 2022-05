SDP:n Marko Asell: Nokialle, Lempäälälle ja Ylöjärvelle mittavat liikuntapaikkarahoitukset

Valtion liikuntaneuvosto käsitteli liikuntapaikkarakentamisen hankkeita kokouksessaan torstaina. Nokian uudellepalloiluhallille, Lempäälän uimahallille ja Ylöjärven liikuntahallille myönnettiin valtionavustukset. Nokian palloiluhalli sai 750 000 €, Lempäälän uimahalli 1 000 000 € ja Ylöjärven liikuntahalli 750 000 €. Valtionavustuksia haki kaikkiaan 65 isoa hanketta eri puolelta Suomea, mutta vain 23 liikuntapaikkahanketta ylitti riman. Näistä kolme osui Pirkanmaalle, kun Lempäälän uimahalli, Nokian palloiluhalli ja Ylöjärven liikuntahalli saavat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Marko Asell (sd.) on tyytyväinen siihen, että työ liikuntapaikkahankkeiden edistämiseksi on tuottanut tulosta ja niiden merkitys ja kiireellisyys on huomioitu.

- Korona-aika on vaikuttanut pitkään negatiivisesti ihmisten liikuntamahdollisuuksiin, kun harrastustilat ovat olleet kiinni. Liikkumattomuus on lisääntynyt ja harrastustoimintaan osallistuminen laskenut. Asianmukaiset tilat kannustavat varmasti kansalaisia takaisin liikunnan pariin. Nokian uusi palloiluhalli mahdollistaa liigatason koripallon jatkon, mutta vihdoin myös salibandyottelut Nokialla, Asell kertoo.

Liikuntapaikkojen kunnallisia ja yksityisiä perustamishankkeiden valtionavustushakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 65 kappaletta, joista siis 23:lle myönnettiin avustusta yhteensä 18,65 miljoonalla eurolla. Olympiastadionin osuus oli 2 miljoonaa euroa. Hakemusten yhteenlaskettu kustannusarvio oli n. 871 miljoonaa euroa ja haettu avustusmäärä koko maassa n. 70 miljoonaa euroa. Kolmelle hankkeelle haettiin avustusta valtakunnallisesti merkittävänä hankkeena. Rahoituksen taso on hieman laskenut ja haasteita tuo rakentamisen hinnan kova nousu.