SDP:n Marko Asell: Oppivelvollisuusuudistus suomalaisten nuorten hyödyksi

Sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön oppivelvollisuusuudistuksesta. Kyseessä on tärkein koulutuspoliittinen uudistus Suomessa vuosikymmeniin. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Samalla nuorten koulutus- ja osaamistaso nousee ja oppimiserot kaventuvat.

Tällä hetkellä 15 prosenttia ei suorita toisen asteen koulutusta, ja pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on alle 45 prosenttia, kun se toisen asteen suorittaneilla on yli 71 prosenttia. Korkeakoulutettujen työllisyysaste on yli 84 prosenttia.

- On selvää, että suomalainen yhteiskunta ei voi jättää 15-16-vuotiaita heitteille. Meillä pitää olla varaa huolehtia jokaisesta nuoresta niin pitkälle, että omat siivet kantavat, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Marko Asell (sd.) painottaa.

- Sen lisäksi, että oppivelvollisuuden laajentaminen on pitkän aikajänteen työllisyyspolitiikkaa, niin siinä on myös merkittävä tasa-arvonäkökulma maksuttomien oppimateriaalien myötä. Toisen asteen oppikirjat ja tietokoneet eivät ole halpoja, joten sillä on iso merkitys erityisesti pienituloisille perheille, Asell muistuttaa.

- Oppositio on arvostellut, ettei uudistus ratkaise tämänhetkisiä ongelmia, ja että tarvitaan erilaisia räätälöityjä keinoja lasten ja nuorten tukemiseen. Näitä erilaisia keinoja on jo pitkään ollut, mutta tilanne ei ole parantunut. Niitä pitää kuitenkin kehittää myös, ja on selvää, että oppimisen ongelmiin pitää puuttua varhaisessa vaiheessa, Asell toteaa.

Oppivelvollisuusuudistuksen lisäksi Marinin hallitus panostaa koko koulutuspolkuun varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Varhaiskasvatukseen tulee laatu- ja tasa-arvo-ohjelma, kaksivuotisen eskarin kokeilu, ryhmäkokojen pienennys, varhaiskasvatusmaksujen alennus, joka lisää varhaiskasvatuksen suosiota ja lisäksi kolmiportaisen tuen malli, jossa voidaan lapsen oppimisvaikeuksiin ja muihin käytöshäiriöihin ajoissa puuttua. Samankaltainen oikeus oppia -ohjelma käynnistyy myös perusopetuksessa, ja oikeus osata -ohjelma tuo huomattavasti resursseja ammatilliseen koulutukseen.