SDP:n Marko Asell: Tasa-arvo urheilun televisioinnissa paranee merkittävästi

SDP:n Ojala-Niemelä: Metsä Groupilta jätti-investointi Kemiin - Suomeen kannattaa investoida 11.2.2021 13:17:31 EET | Tiedote

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on tehnyt investointipäätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Kemiin. Investoinnin arvo on 1,6 miljardia euroa ja se on Suomen metsäteollisuushistorian kaikkien aikojen suurin investointi kotimaahan. Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on tyytyväinen Metsä Groupin päätöksestä rakentaa uusi biotuotetehdas Kemiin. - Tämä on hieno uutinen näin korona-ajan alhossa. Haluan osaltani kiittää Metsä Groupia investointipäätöksestä, josta hyötyy Lappi ja koko Suomi, Ojala-Niemelä iloitsee. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Kemin biotuotetehdas luo koko suoraan arvoketjuunsa Suomessa noin 1 500 uutta työpaikkaa, joista suurin osa sijoittuu puunhankintaan. Kaikkiaan Kemin biotuotetehtaan suorassa arvoketjussa Suomessa työskentelee noin 2 500 henkilöä. Suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä ja biotuotetehdasprojektin kotimaisuusasteen arvioidaan nousevan erit