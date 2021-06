SDP:n Marko Asell: Yhteiskunnan tuettava kansanterveyttä paremmin

SDP:n Matias Mäkynen parlamentaarisen TKI-työryhmän johtoon: ratkaisemme Suomen ja maailman kohtalonkysymyksiä 21.6.2021 11:06:00 EEST | Tiedote

Valtioneuvoston kanslia on asettanut parlamentaarisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Kartoitettavia vaihtoehtoja ovat mm. normaalien budjettiprosessien kautta toteutettava pitkäjänteinen suunnittelu, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuus tai erillisen t&k-rahoitukseen tarkoitetun talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen. Kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen toimii sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajana ja puheenjohtajana työryhmässä varajäsenenään Riitta Mäkinen. - On kunnia saada edustaa pääministeripuoluetta ja johtaa työskentelyä ryhmässä, joka käsittelee Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia kysymyksiä. Kaikki ovat samaa mieltä tavoitteesta nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta silti kehitys on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana heikkoa. Nyt suunta on käännetty, mutta tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja yhteisty