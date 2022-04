SDP:n Matias Mäkynen jatkaa parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtajana

– Suomessa on alkanut historiallinen käänne kohti pitkäjänteistä ja ennakoitavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkaa. Se on tärkein yksittäinen tekijä Suomen tulevaisuuden kestävän kasvun toteutumiseksi. Joulukuun raporttimme toimeenpano on alkanut hienosti. T&K-rahoituslain ja uuden verovähennyksen valmistelu on käynnissä ja päätökset niihin liittyen tehdään tämän vuoden aikana. Tämän viikon alussa hallitus päätti nostaa vuoden 2023 T&K-rahoitusta 350 miljoonalla eurolla, mikä on merkittävä askel polulla kohti tavoitetta nostaa T&K-rahoitus 4 prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta, sanoo Matias Mäkynen.



Työryhmän toimikausi on 11.4.2022-31.3.2023. Työ alkaa mahdollisimman pian työsuunnitelman laatimisella. Rahoituksen rinnalla työryhmä tulee käsittelemään tulevan julkisen lisärahoituksen mahdollisimman vaikuttavaa käyttöä sekä Suomen TKI-järjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä.



– Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena. 4 % tavoitteen toteutumisen kannalta kriittistä on osaajien saatavuus. Yhtä lailla tärkeää on huolehtia TKI-toimijoiden laadukkaasta toimintaympäristöstä ja Suomen houkuttelevuudesta. Työryhmämme päämääränä on asettaa yhteisiä askelmerkkejä kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen käytäviin hallitusohjelmaneuvotteluihin, Mäkynen sanoo.



Lähtökohtana on, että julkinen rahoitus vastaa yhtä kolmasosaa ja yritykset kahdesta kolmasosasta tulevasta TKI-rahoituksen kasvusta. TKI-toiminta on myös vihreän siirtymän ja teollisuuden vähähiilisyystiekarttojen toteutumisen ytimessä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö tulee olemaan Suomen kaltaisessa pienessä maassa onnistumisen kannalta kriittistä.



– Haemme mahdollisimman vahvaa vipuvaikutusta. Seurantaryhmänä tulemme tukemaan vielä kuluvan hallituskauden aikana tehtäviä päätöksiä toimeksiantomme puitteissa. Esimerkiksi syksyllä raportissa esiin nostamamme rahastomuotoiset ratkaisut, joilla voidaan tukea innovatiivisten yritysten uusien tuotteiden markkinoille tuloa olisivat erittäin tärkeitä nyt, kun Venäjältä tuotavasta energiasta halutaan irrottautua koko Euroopassa. Suomalaisen energiateknologiateollisuuden innovaatioiden kysyntä on erittäin suurta tulevina vuosina, kunhan saamme uudet ratkaisut markkinoille mahdollisimman nopeasti, Mäkynen päättää.