SDP:n Matias Mäkynen: SDP:n talousvaihtoehdossa hyvinvointi on ytimessä

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus ei edes itse usko puheitaan 8.3.2023 16:06:10 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen vaatii kokoomusta selkeyttämään puheitaan tulevan vaalikauden leikkaustavoitteistaan. Mäkysen mukaan Petteri Orpon viime päivien ristiriitaisista ulostuloista on käynyt ilmi, ettei kokoomusjohtaja enää itsekään tiedä, mikä puolueen leikkaustavoite tulevalle vaalikaudelle on. - Kokoomus ei myöskään ole esittänyt suunnitelmaa siitä, miten miljardien menosopeutus tehtäisiin. Heidän muilta vaatimiaan sopeutuskeinoja on saatu kasaan noin kahden miljardin edestä ja loput ovat epäselvää höttöä, josta peruutetaan kysyttäessä kerran toisensa jälkeen. Kokoomus myös ajaa edelleen julkisesta taloudesta piittaamatta miljardin veronkevennyksiä, jotka hyödyttävät pääasiassa varakkaimpia, ja esittää lisäpanostuksia yhteen jos toiseenkin kohteeseen. Tässä valossa puheet jopa kuuden miljardin leikkauksista vaikuttavat vaalipuheilta, joilla pyritään vakuuttamaan laskevasta kannatuksesta huolestuneita kannattajia. Mäkysen mukaan päivästä toiseen vaiht