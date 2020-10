SDP:n Matias Mäkynen: Suomi on selvinnyt koronakriisin hoidossa kaikilla mittareilla esimerkillisesti

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ihmettelee Kokoomuksen halua kyseenalaistaa ministeri Krista Kiurun tehtävänhoito, kun Suomi on yksi koronakriisin hoidossa parhaiten selvinneitä maita.

- Kaikilla mittareilla katsottuna Suomi on selvinnyt koronakriisistä niin hyvin, kuin vain voidaan olettaa. Kuten alusta alkaen on hallituksen toimesta painotettu, tärkein tehtävä on ihmishenkien suojeleminen. Tässä Suomi on kiistatta onnistunut kansanvälisesti tarkasteltuna hyvin, Mäkynen sanoo.

- On selvää, että tietomme ja ymmärryksemme viruksesta kasvaa jatkuvasti. Sen myötä myös strategiaa ja toimintasuunnitelmaa muutetaan aina kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Keväällä jouduttiin turvautumaan hyvinkin rajoittaviin toimiin, joilla taudin leviäminen saatiin hyvin hallintaan. Kesällä tilanne oli taudin suhteen hyvinkin rauhallinen. Nyt päätökset rajoituksista tehdään tartuntatautilain pohjalta alueellisesti. Pyrimme pitämään koulut, ravintolat ja muut palvelut auki niin hyvin kuin se vain turvallisuuden kannalta on mahdollista.

- Ei yksikään hallitus maailmassa toivo tällaista kriisiä, se on selvää. Uskon, että oppositionkin toive on se, että me kaikki, Suomi ja suomalaiset, selviämme kriisistä mahdollisimman vähin vaurioin niin terveydellisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti. Meillä on siis yhteinen tavoite, ja toivoisin että keskitymme kaikki yhdessä vastuulliseen ja ratkaisukeskeiseen toimintaan, jotta tämä päämäärä saavutetaan, Mäkynen päättää.