SDP:n Matias Mäkynen: Työllisyyden vahvistamiseen tarvitaan oikeita toimia, ei työttömyysturvaleikkauksia

- Oikeistopuolueet ovat näissäkin vaaleissa toistelleet, että SDP ei ole esittänyt keinoja työllisyysasteen nostamiseen. SDP on tosiasiassa esitellyt laajimman keinovalikoiman työllisyyden kasvattamiseksi, kun taas oikeiston keinot rajoittuvat työttömyysturvan leikkauksiin ja työehtojen heikentämiseen.

Mäkysen mukaan oikeistopuolueiden kritiikki kertookin näiden puolueiden ajattelun kapeakatseisuudesta.

- Ei yksinkertaisesti haluta ymmärtää, että ihmisten työllistymiseen vaikuttavat muutkin asiat kuin pankkitilille tulevan työttömyyskorvauksen suuruus. Siksi kokoomus ja perussuomalaiset pyrkivät leikkaamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa sen sijaan, että puuttuisivat työttömyyden juurisyihin. Tällä keinolla ei kuitenkaan nosteta Suomen työllisyyttä pohjoismaiselle tasolle – ihmiset vain köyhtyvät. Tarvitsemme oikeita toimia, joiden avulla on mahdollista puuttua työttömyyden kovaan ytimeen.

Tutkimusten mukaan merkittävimpiä syitä työttömyyden pitkittymiseen ovat heikko terveydentila ja mielenterveyden ongelmat, vanhentunut tai työmarkkinoiden tarpeita vastaamaton koulutus sekä asuinpaikka, kertoo Mäkynen.

- Näin ollen tehokkainta työllisyyspolitiikkaa on sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja mielenterveyspalveluihin panostaminen, koulutuksen laajentaminen ja aikuiskoulutuksen kehittäminen sekä työn perässä muuttamiseen kannustaminen. Nämä kaikki kuuluvat SDP:n keinovalikoimaan. Myös osatyökykyisten työllistymisen helpottaminen, työllisyyspalveluiden parantaminen ja esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ovat keinoja lisätä työllisyyttä. Yritysten näkökulmasta tärkeää työllisyydelle ja investoinneille on, että koulutettua työvoimaa ja kohtuuhintaista ja puhdasta energiaa on saatavilla, liikenneyhteydet kehittyvät ja että yhteistyö tutkimuksessa ja tuotekehityksessä toimii.

- Kuten SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin torstai-illan vaalitentissä totesi, aktiivista työllisyyspolitiikkaa on mahdollista tehdä niin, että samalla pidämme huolta ihmisistä ja reilun työelämän pelisäännöistä. Pohjimmiltaan kyse on ihmiskuvasta. Me SDP:ssä uskomme, että ihmiset haluavat elättää itsensä, tavoitella parempaa toimeentuloa ja olla aktiivisia, jos heidän terveydentilansa ja elämäntilanteensa sen suinkin mahdollistaa. Siksi myös keinovalikoimamme on sen mukainen, Mäkynen tiivistää.