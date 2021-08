SDP:n Mika Kari: MAL-rahoituksen pitkäjänteisyys on turvattava

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Keskusta pääkaupunkiseudun ryöstöretkellä 10.8.2021 15:16:36 EEST | Tiedote

Keskusta on suuntaamassa suurten kaupunkien ryöstöretkelle. Puolue tahtoo romuttaa suurten kaupunkien MAL-sopimukset hallitusohjelman vastaisesti. Puolue ehdottaa tilalle maakuntien sopimuksia, joista muodostuisi kansallinen ilmastosopimus. Keskusta haluaa runnoa massiivisen rakenneuudistuksen läpi vielä tämän hallituskauden aikana. - Keskustan ehdotus on pöyristyttävä. Alueiden kehittäminen on aina pitkäjänteistä ja ennakoivaa työtä. MAL-sopimusjärjestelmän romuttaminen muutamassa vuodessa sotii täysin tätä periaatetta vastaan. Alueiden täytyy voida luottaa siihen, että järjestelmän perusta on vakaa, painottaa Heinäluoma. Lisäksi ehdotus poikkeaa räikeästi yhdessä sovitusta hallitusohjelmakirjauksesta. Sen mukaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen kumppanuutta jatketaan ja niiden sitovuutta vahvistetaan. MAL-sopimukset ovat kaupungeille tärkeitä työkaluja riittävän asuntorakentamisen varmistamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan sekä joukkoliikenteeseensä panostamisen kannalta. - MAL-so