SDP:n Niina Malm: Kahden kodin lapsille taattava koulukyydit molemmista kodeista

Suomi on valittu International IDEA -järjestön varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022. IDEA on yksi johtavista kansainvälisistä demokratiajärjestöistä. Järjestön asiantuntijaelimenä toimivassa johtokunnassa ovat aiemmin toimineet presidentti Martti Ahtisaari, Harri Holkeri, Sirpa Pietikäinen sekä Maria Lohela. Johtokuntaan on tehty nyt uusia valintoja. SDP:n kansanedustaja, eduskunnan Globaaliryhmän puheenjohtaja Hussein al-Taee valittiin johtokunnan jäseneksi vuosiksi 2022-2024. - Olen erittäin otettu tästä kunniasta päästä ehdokkaaksi ja ennen kaikkea tulla valituksi arvostettuun tehtävään. IDEA:n tavoitteena on kestävän demokratian tukeminen demokraattisten instituutioiden ja toimijoiden toiminnan kehittämisen kautta. Tätä työtä on hienoa päästä edistämään, al-Taee toteaa. IDEA on hallitusten välinen järjestö, joka edistää poliittisten päättäjien, yhteiskunnallisten toimijoiden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua, tekee alan tutkimusta ja tarjoaa apuvälineistöä demokraattisen kehityksen