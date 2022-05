SDP:n Niina Malm: Luontokatoon on puututtava järein keinoin – luonnonsuojelulain uudistus on hyvä alku muttei riittävä

Jaa

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen luonnonsuojelulain uudistamiseksi. Nykyinen laki on vanhentunut ja vaatii paljon korjauksia. Lain uudistaminen on tarpeen, koska luonnon monimuotoisuuden heikentymistä ei ole saatu pysäytettyä, luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta on saatu runsaasti uutta tietoa ja myös ilmastonmuutos nopeuttaa ja voimistaa entisestään monia luonnossa tapahtuvia muutoksia.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

– Hyvä, että tärkeä laki etenee eduskuntaan. Esityksessä ekologinen kompensaatio jää kuitenkin vapaaehtoistoimien varaan. Tarvitsemme jatkossa toimijoita velvoittavan lainsäädännön, jolloin luonnon häviämisestä joutuu maksamaan tai kompensoimaan haitat toisaalla, vaatii SDP:n varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Niina Malm. – Sanna Marinin hallitus on tehnyt hyvää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettamiseksi. Ilmastolaki on juuri uudistettu ja vihreää siirtymää edistetty monin toimin. Seuraavassa hallitusohjelmassa luontokadon pysäyttäminen täytyy nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalle ja luotava kunnianhimoinen toimintasuunnitelma sen pysäyttämiseksi. Tarvitsemme nimenomaan lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia toimia, pelkästään suojelurahoitusta lisäämällä emme onnistu, vaikka sekin on tärkeää, sanoo Malm. – Luontokadon torjuntaa täytyy jatkossa rahoittaa aiheuttaja maksaa -periaatteella. Ekologisen kompensaation säännöt täytyy luoda tarkoin. Sen tulee olla viimesijainen keino, kun haittoja ei voida estää tai lieventää, muistuttaa Malm. SDP katsoo, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontokadon pysäyttäminen on äärimmäisen tärkeää ja Suomen tulisi tehdä entistä enemmän tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kotimaassa että globaalisti. Suomalaisten kulutuksesta aiheutuva luontokato kohdistuu usein Suomen rajojen ulkopuolelle. SDP haluaa, että seuraavalla hallituskaudella Suomessa otetaan käyttöön velvollisuus korvata rakennus- ja muissa hankkeissa aiheutunut luontokato vastaavan arvoisella suojelulla tai ennallistamisella toisessa kohteessa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Jukka-Pekka Flander Lataa