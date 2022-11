SDP:n Niina Malm: Petteri Orpon linja on rikkaiden hyysääminen työtä tekevien ihmisten kustannuksella

- Kokoomuksen talouspolitiikan taustalla ovat tilanteessa kuin tilanteessa aina samat vanhat, kuluneet tavoitteet: lasketaan rikkaiden veroja ja heikennetään pienituloisten palveluita. Orpon pyörittely, konkretian välttely ja jargoni eivät pysty peittämään sitä.

Yksi pitkäaikaisimmista leikkauksen kohteista kokoomuksella on ansiosidonnainen työttömyysturva, mikä on taas nostettu esiin. Tällä kertaa leikkaaminen on puettu työttömyysturvan porrastukseksi, mikä ei muuta tosiasiaa: sanahelinällä tarkoitetaan käytännössä ansioturvan tason leikkaamista. Rahaa siirretään pienempipalkkaisilta työntekijöiltä suurempituloisille.

Työelämän osalta kokoomus tavoittelee todellisuudessa myös työehtosopimusten yleissitovuuden lakkauttamista, vaikka se julkisesti kielletäänkin. Se tarkoittaisi työnantajavetoista, yksipuolista sanelua työpaikoille. Samalla tavallisten työntekijöiden neuvotteluasema heikkenisi työpaikoilla. Aivan samaan tavoitteeseen pyritään puhumalla paikallisesta sopimisesta.

- Orpo puhuu paikallisesta sopimisesta asiana, joka ihmeellisesti ratkaisee kaikki ongelmat työpaikoilla. Kokoomuksessa unohdetaan, että työelämän säännöt on tehty työntekijöiden suojaamiseksi ja työnantajan direktio-oikeuden rajoittamiseksi mielivallalta. Kokoomus tähtää työelämätavoitteillaan vain siihen, että työntekijöiden neuvotteluasema ja oikeudet heikkenevät.

Orpon kokoomuksella ei valitettavasti ole tarjolla mitään uusia ajatuksia siitä, kuinka Suomea autettaisiin toipumaan globaaleista ja eurooppalaisista kriiseistä ja kehittymään hyvinvointivaltiona.

- Kokoomuksen johdolla tarjolla on vain sitä yhtä ja samaa, mitä nähtiin jo Sipilän hallitukselta. Pelkkää punakynää tavallisille ihmisille ja hyysäämistä ylimmille tuloluokille.