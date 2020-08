SDP:n Niina Malm: Teollisuus ja ympäristö muodostavat Suomen viennin kivijalan jatkossakin

Kansanedustaja Paula Werning: Kimolan kanavan väylä vihdoin käyttöön 3.8.2020 15:25:12 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee Kimolan kanavan avautumisesta. Kanavan suunnittelu vesiliikenteen käyttöön aloitettiin jo 1990-luvulla ja sen rakentaminen alkoi v. 2018. Uusi Kimolan kanava toi kauan odotetun väylän, joka yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Noin 5,5 kilometriä pitkä Kimolan kanava avautui vesiliikenteen käyttöön maanantaina 3.8. Kanava mahdollistaa veneilyn jopa Kouvolasta Jyväskylään saakka. - Olen tyytyväinen siihen, että kanava vihdoin aukesi veneilykäyttöön. Hanke on ollut vuosien ajan vastatuulessa niin lainsäädännöllisesti kuin rahoitusongelmista johtuen, Werning sanoo. Kustannuksista valtionosuus on ollut noin 2/3 ja alueen kunnat ovat maksaneet loput kanavan rakentamisesta, jotka olivat yhteensä suunnilleen 21 miljoonaa euroa. - On hyvä, että kanavan valmistuttua se jää Kouvolan kaupungin omistukseen, sillä tämä tuo kaupungille ja sen lähikunnille elinvoimaa ja auttaa pienyrittäjiä kehi