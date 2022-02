SDP:n Niina Malmilta tukea Teollisuusliiton avaukselle polttoainekompensaatiosta

SDP:n Eloranta: Suomesta entistä lapsi- ja perheystävällisempi yhteiskunta 8.2.2022 14:04:01 EET | Tiedote

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ottaa ilolla vastaan lapsiasiavaltuutetun kertomuksen ehdotukset suomalaisen yhteiskunnan lapsi- ja perheystävällisyyden vahvistamiseksi. Lapsiasiavaltuutettu on tänään julkaissut kertomuksensa eduskunnalle. – Tällä hallituskaudella olemme ottaneet askeleita kohti lapsiystävällisempää yhteiskuntaa, kun mm. lapsistrategiaa ja sen toimenpano-ohjelmaa on edistetty, lastensuojeluun ja oppilashuoltoon on säädetty henkilöstömitoitukset ja varhaiskasvatukseen sekä nuoren koulupolkuun panostettu. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan. Lapsiasiavaltuutetun ehdotus perustuslain muutoksesta sisältämään lapsen edun ensisijaisuus on tärkeä ja sitä tulee tarkastella tarkemmin. Myös ehdotus lastensuojelulain kokonaisuudistuksesta on tervetullut, sillä viime vuosina lakiin on tehty kohdennettuja parannuksia, mutta kokonaisuuden tarkastelu olisi ehdottomasti paikallaan, Eloranta kertoo. Koulutuksen pitkäjänteinen ja suunnitelm