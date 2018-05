SDP:n Nurminen: Hallituksen vedettävä pois nuoria syrjivä työsuhdeturvan heikennys

Kansanedustaja Ilmari Nurminen pitää hallituksen uusinta esitystä nuorten työsuhdeturvan heikentämisestä vastuuttomana.



Ilmari Nurminen piti Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eduskunnan nuorten työehtojen heikennyksiä koskevassa välikysymyskeskustelussa 8.5.2018

Välikysymys nuorten työehtojen heikentämisestä

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 8.5.2015

kansanedustaja Ilmari Nurminen

Arvoisa puhemies!

Tuttavani Hanna on 28-vuotias lähihoitaja Tampereelta. Hänen koko työuransa on ollut työttömyyttä ja määräaikaisia työsuhteita eri työnantajilla. Hanna haluaa tehdä töitä, mutta työmotivaatio ja elämänlaatu kärsii siitä, että joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa.

Hän on huomannut työpaikallaan suuria ongelmia, mutta ei uskalla kertoa parannustarpeista eteenpäin, koska pelkää työpaikan menettämistä. Työnantaja ei tiedäkään, mitä menettää, kun ei sitouta Hannaa työpaikkaan.

Hanna haluaisi vakiintua ja hankkia omistusasunnon, mutta toistaiseksi se on jäänyt haaveeksi. Joka kerta kun hän käy pankissa neuvottelussa, hän saa palata pettyneenä. Hannan työtilannetta pidetään liian epävarmana.

Tässä on yksi tositarina, yksi tuhansista ja yksi sadoista tuhansista kohtaloista alle kolmikymppisillä, joiden työn ja elämän epävarmuutta hallitus haluaa entisestään lisätä.

Tässä välikysymyksessä on kyse hallituksen aikomuksista säätää nuorille muita huonommat pelisäännöt työelämässä.

Useimmille nuorille vakiintuminen on vielä haave, johon ei ole varaa - unelma joka vaatii uskallusta. Uskaltaako nuori uskoa unelmaansa?

Arvoisa puhemies,

Nuorten aikuisten elämässä on jo aivan tarpeeksi epävarmuutta.

Pienituloisuus on yhä yleisempää nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

Erityisesti nuorten miesten syrjäytyminen kasvaa hälyttävää vauhtia. Toisaalta on myös yhä isompi joukko nuoria kokonaan koulutuksen ulkopuolella.

Tätä huolestuttavaa kehitystä ovat vain vauhdittaneet niin opintotukeen kuin koko koulutukseen kohdistuneet historialliset leikkaukset.

Pidän hallituksen uusinta esitystä nuorten työsuhdeturvan heikentämisestä vastuuttomana. Lisäksi tällainen kategorinen - iän perusteella rajaaminen - sopii myös erittäin huonosti perustuslain suojaamaan syrjimättömyysvaatimukseen. Sukupuolten tasa-arvoa unohtamatta.

Vaadimme tässä ja nyt hallitusta vetämään tämän nuoria syrjivän esityksensä pois.

Emmekä ole yksin: ”Tätä linjausta en sulata. Nuorten pitää olla myös työmarkkinoilla yhdenvertaisessa asemassa kaikkien muiden kanssa. Samaan aikaan, kun ollaan huolissaan syntyvyydestä, lisätään nuorten epävarmuutta työelämässä.”

Näin totesi pääministeripuolue Keskustan nuorisojärjestön puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. Myös Keskustan puoluevaltuusto asettui tukemaan nuoria tässä asiassa. Pääministeri Sipilä, jos ette kuuntele meitä, niin kuunnelkaa edes omia nuorianne.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen politiikan suureksi linjaksi on valitettavasti muodostunut työehtojen heikentäminen ja eriarvoisuuden kasvattaminen. Rikkaita on suosittu sekä nousu- että laskukausina.

Keskustan ja kokoomuksen johtama hallitus on koko toimikautensa ajan sanelupolitiikalla tuonut erilaisia esityksiä, joilla työntekijöiden työsuhdeturvaa on heikennetty ja työttömien toimeentuloa on leikattu.

On uhkailtu pakkolaeilla, lomarahoja on leikattu, on otettu käyttöön epäoikeudenmukainen aktiivimalli, koeaikoja pidennetty.



Nyt hallitus kertoi, että henkilöperusteista irtisanomissuojaa heikennetään alle 20 hengen yrityksissä.

Näyttää vahvasti siltä, että hallitus on ajamassa ikuista koeaikaa työntekijöille.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen sanelupolitiikkaa ja yksipuolisia heikennyksiä työmarkkinoilla. Työ ei lisäänny leikkaamalla. Emme voi hyväksyä sitä tapaa, miten hallituksen arvovalinnoilla kansalaisten eriarvoisuus on kasvanut.

Pieniä- ja keskisuuria yrityksiä pitää tukea palkkaamaan työntekijöitä, ei irtisanomaan.

SDP on esittänyt työllistämissetelin käyttöönottoa, kansainvälisesti arvostetun nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman vahvistamista sekä arvonlisäveron alarajan nostamista 30 000 euroon. Nämä olisivat fiksumpia ja tehokkaampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi.

Hanna ja muut nuoret ansaitsevat uskoa unelmiinsa. Luottamus tulevaisuuteen syntyy siitä, että varmistamme myös nuorille sukupolville pysyviä työsuhteita, varmuutta elämänsä rakentamiseksi ja mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta.

Sen vuoksi kannatan Antti Lindtmanin hallitukselle tekemää epäluottamuslausetta.