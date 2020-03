SDP:n Nurminen: Turvaamme yksinyrittäjien ja freelancereiden toimeentulon myös poikkeustilanteessa

SDP:n Werning: Lääkkeiden turvattu saatavuus on ihmisten perusoikeus 19.3.2020 10:08:44 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on huolissaan yhä kasvavasta lääkkeiden saatavuusongelmasta. Lääkehuolto on osa suomalaista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen keskeinen tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville kansalaisille. - Viimeisen vuosikymmenen aikana lääkkeiden saatavuusongelma on uhkaavasti kasvanut. Esimerkiksi Fimean mukaan se vastaanotti viime vuonna n. 20 kertaa enemmän häiriöilmoituksia kuin v. 2010, Werning sanoo. Saatavuushäiriöt ovat tällä hetkellä maailmanlaajuinen ongelma. Syitä lääkkeiden loppumiseen on monia, mutta usein se on tuotannossa. - Häiriöiden syynä on se, että lääkkeiden valmistusprosessi on hajautettu useisiin eri maihin. Raaka-aine valmistetaan yhdessä maassa ja toisessa siitä tehdään tabletti, sen lisäksi lääke vielä pakataan jossain muussa maassa. Jos tuotantoketju katkeaa joissain maassa, sen vaikutukset heijastuvat lääkkeiden saatavuuteen maailmanlaajuises