SDP:n Ojala-Niemelä: Lapin Keskusta elää rinnakkaistodellisuudessa

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelän mukaan matkailu Suomessa, niin Utsjoelta Hankoon, on ennennäkemättömän ahdingon edessä.

- Matkailutuotteet ovat olleet hyvin vetovoimaisia viime vuosina ja se on näkynyt nopeana kasvuna niin yritysten liikevaihdossa kuin yöpymismäärissä. Matkailun kasvusta ovat hyötyneet niin hotellit, ravintolat, ohjelmapalveluyritykset, käsityöntekijät kuin paikalliset raaka-aineiden tuottajat. Myös investoinnit matkailuun ovat viime vuosina olleet suuria. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää lappilaisten hätä työpaikoista ja toimeentulosta, kun korona pysäytti matkailun kuin seinään viime maaliskuussa, Ojala-Niemelä toteaa.

- Ymmärrän, että Lapin keskustaväki kaikkien muiden lailla kokee suurta huolta Lapin matkailun tilanteesta, mutta on pään pensaan laittamista syyttää tilanteesta yksisilmäisesti ministeri Kiurua. Jokainen, joka vähänkään seuraa, mitä Suomessa ja muualla maailmalla tapahtuu, näkee, että kyseessä eivät enää ole hallituksen asettamat matkailurajoitukset, vaan koko Euroopan laajuinen tartuntatilanne, joka vain synkkenee, Ojala-Niemelä toteaa.

- Niissä Keski-Euroopan maissa, joista matkustajavirrat ovat aiemmin suuntautuneet Suomeen, on nyt määrätty jopa ulkonaliikkumiskieltoja ja vain välttämätön asiointi apteekissa ja kaupassa on sallittua. Esimerkiksi Britanniassa kotoa poistuminen saatikka matkalle lähteminen on hyvin rajattua, lähinnä työmatkoihin. Lomalle lähteminen ei ole sallittujen matkustussyiden joukossa, Ojala-Niemelä korostaa.

- Olen huolissani politiikan pöytätapojen unohtamisesta ja siitä, että keskustassa on toistuvasti siirrytty käymään yksittäisten ministerien nilkkaan kiinni. Tällainen henkilöön käypä politiikka osoittaa, ettei keskustalla asia-argumentit enää riitä. Suomi on kansainvälisessä vertailussa pärjännyt hyvin koronan hoidossa niin ihmishenkien säilymisen kuin talouden näkökulmasta ja iso kiitos tästä työstä kuuluu Marinin hallitukselle ja ministeri Kiurulle, Ojala-Niemelä toteaa.

Matkailu on yksi Suomen teollisuuden haara ja tukijalka, joka työllistää 140 000 ihmistä ja matkailuviennin osuus on yli 5 mrd euroa. Hallitus on antanut tukea ahdingossa oleville matkailuyrittäjille, mutta laakereille ei voi jäädä lepäämään. Lisää ratkaisuja matkailun tukemiseksi koronan aiheuttamassa taantumassa tarvitaan. Ennen rokotteen tuomaa helpotusta tulee jatkaa ratkaisujen etsimistä matkustusrajoitusten osalta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti koko Euroopan tasolla.

- Hallitus on pitänyt hyvin Suomen puolia tähän saakka. Keski-Euroopassa on jo liian monta esimerkkiä siitä, että on edetty liian nopeasti ja korona on unohdettu. Ei näidenkään maiden talous ole kohentunut, vaan päinvastoin talven lähestyessä ulkona liikkumisellekin on asetettu taas rajoituksia, Ojala-Niemelä lisää.