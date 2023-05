SDP:n Ojala-Niemelä: Nyt on perussuomalaisilla lupausten lunastamisen aika

- Perussuomalaisina en olisi erityisen ylpeä siitä tavasta, jolla vaaleissa lunastitte kannatuksenne: katteettomilla lupauksilla. Nyt on lupausten lunastamisen aika, joita ette pääse pakoon. Meillä on syytä odottaa energian ja polttoaineiden hinnan laskua ja sodan päättymistä.

Ojala-Niemelä muistutti, että perussuomalaisten edellisen vaalivoiton jälkeen nuttu kääntyi vaalien jälkeen nurin monessa asiassa.

- Perussuomalaiset ilmoittivat ennen vaaleja kannattavansa kikymaksujen siirtämistä takaisin työntekijöiltä työnantajien maksettavaksi, joka olisi kohentanut pienituloisten palkansaajien asemaa. Kunnes kamppailun tiimellyksessä pyörsivätkin kantansa asiaan ja osoittautui, ettei puolue olekaan duunarin todellinen ystävä.

Ojala-Niemelän puhe kokonaisuudessaan:

Arvoisa juhlaväki, hyvät ystävät ja toverit!

Olen valtavan iloinen siitä, että saan olla tänään työväenliikkeen ja ylioppilaiden juhlapäivänä puhumassa teille.

Tänään meillä on paljon syytä kokoontua yhdessä juhlimaan, mutta emme voi myöskään unohtaa Ukrainan ja sen kansan taistelua vapaudesta, demokratiasta ja elämästä. Venäjän jo toista vuotta kestävä raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on täysin tuomittava ja jotain sellaista, mitä emme osanneet odottaa todistavamme enää Euroopassa. Ne kauhut, joita on paljastunut Venäjän joukkojen valtaamilta alueilta ja kaikki hyökkäykset siviilikohteisiin ovat järkyttäviä rikkomuksia sodankäynnin sääntöjä vastaan. Näistä vastuussa olevat on saatava vastuuseen teoistaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut koko kansainväliseen tilanteeseen. Eurooppa ja muu länsi ovat reagoineet nopeasti ja yhtenäisesti vahvoilla pakotteilla, joilla pyritään Venäjän ja sen johdon eristämiseen ja pakottamaan sodankäynnin lopettamiseen. Myös Venäjä on reagoinut vastatoimilla tilanteeseen ilmoittamalla ottavansa väliaikaisesti haltuunsa suomalaisyhtiö Fortumin ja saksalaisyhtiö Uniperin toiminnot Venäjällä.

Parhaillaan Ukraina valmistautuu vastahyökkäykseen ja alueidensa vapauttamiseen venäläismiehitykseltä. Tilanteen tiivistämä Euroopan unioni on myös toiminut määrätietoisesti Ukrainan tukemiseksi taloudellisesti, aseellisesti ja humanitaarisesti. Ukrainalaiset pakolaiset on otettu vastaan avosylein. Tulemme olemaan myös mukana Ukrainan jälleenrakentamisessa, kun Ukraina voittaa sodan.

Venäjän hyökkäys ja siitä seurannut turvallisuusympäristön muutos on pakottanut Suomen tarkastelemaan uudestaan ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjoja ja päätöksiämme. Kansalaisten vahvalla tuella Suomen eduskunta liittyi lähes yksimielisesti Naton jäseneksi, joka takaa parhaiten suomalaisten turvallisuuden tulevaisuudessa. Siihen, millaiseksi Suomen rooli Naton jäsenmaana tulee muovautumaan, haluamme puolueena olla tulevina vuosina vahvasti vaikuttamassa.

Hyvät ystävät,

Tänä vuonna juhlimme vappua erilaisissa tunnelmissa kuin viime vuonna. Jokainen meistä tietää, että kokoomus voitti Orpon johdolla huhtikuun eduskuntavaalit perussuomalaisten kiriessä kakkoseksi. En halua kuitenkaan latistaa tunnelmaa, vaan päinvastoin.

Haluan muistuttaa, että me sosialidemokraatit olemme vaalivoittajia. Saimme kolme uutta edustajan paikkaa. Tämän lisäksi Suomen historian aikana pääministeripuolue on onnistunut nostamaan kannatustaan eduskuntavaaleissa vain kolme kertaa Sorsan, Lipposen ja Marinin johdolla. On sanomattakin selvää, että pääministerikauden jälkeen sosialidemokraattiselle puolueelle on tilausta, ja ennen kaikkea mikä tärkeintä: luottamusta. Arvostan teidän jokaisen panosta SDP:n eteen tehdystä työstä eduskuntavaaleissa. Lapissa kannatuksemme kasvoi lähes 5 prosenttia. Toiseksi eniten koko maassa Helsingin jälkeen. Tästä voi syystä olla ylpeä.

Rakennettaessa Kokoomuksen johdolla maahan porvarihallitusta hyvinvointiyhteiskunnan ja työläisten puolustajia taas tarvitaan, kun uhkana on, että perusporvarit moukaroivat oikein urakalla työntekijöiden suojaksi tarkoitettua lainsäädäntöä. Työväenliike on aina ollut aikaansaava muutosvoima. Se on ollut sitä syntyessään taistelemaan köyhyyttä ja kurjuutta vastaan ja on sitä nykyisellään taistellessaan eriarvoistumista vastaan.

Odotettavissa on kova porvariohjelma, joka tietää leikkauksia ihmisten toimeentuloon ja julkiseen sektoriin sekä päätöksiä, jotka synnyttävät jännitteitä työmarkkinoille. Täysin epärealistisia 6 miljardin euron leikkauksia kaavaillessaan toivon, ettei porvarit unohda sosiaalista omaa tuntoa eikä laita leikkausten maksajiksi kaikkein heikko-osaisimpia.

Porvareiden suunnitelmissa on myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen. Keppiä on luvassa paljon, porkkanoita vähemmän. Ongelmana ei kuitenkaan ole työhaluttomuus, vaan työpaikkojen puute ja kohtaanto-ongelma. Todellisen tuottavuusloikan onnistumiseksi tarvitaan työelämän kehittämistä eikä palkansaajan turvan heikentämistä.

Edellisen Sipilän porvarihallituksen jäljet olivat karmeat ja paikattavaa Marinin hallituksella riitti. Kuten muistamme, tällöin tehtiin sarja työelämää heikentäviä päätöksiä kuten aktiivimalli, työttömyysturvan ja lomarahojen leikkaukset ja irtisanomissuojan heikentäminen muutamia esimerkkejä mainitakseni. Mielestäni työelämän kehittämisessä on vaalittava luottamuksen ja sopimisen kulttuuria. Toivon, että perusporvarihallitus muistaa myös, että sanelulla ja pakolla ei tätä maata ole rakennettu eikä rakenneta tulevaisuudessakaan. Kolmikantaisella sopimisella on tässä maassa pitkät perinteet ja sillä on saatu parhaimmat tulokset ilman turhaa riitelyä.

Yksi asia on tehtävä selväksi. Sopimusten yleissitovuutta ei saa murtaa eikä porata siihen reikiä. Sopimusten vähimmäisehtojärjestelmä on duunarin perusturvaa. Kaikki kikkailut tämän koko sopimusjärjestelmän kivijalan murtamiseksi on torjuttava.

Perussuomalaisille lähettäisin vappuna seuraavan viestin: ”Perussuomalaisina en olisi erityisen ylpeä siitä tavasta, jolla vaaleissa lunastitte kannatuksenne: katteettomilla lupauksilla. Nyt on lupausten lunastamisen aika, joita ette pääse pakoon. Meillä on syytä odottaa energian ja polttoaineiden hinnan laskua ja sodan päättymistä.

Perussuomalaisten edellisen vaalivoiton jälkeen on vielä muistissa kuinka nuttu kääntyi vaalien jälkeen nurin monessa asiassa: ei mennyt Kreikan piikki kiinni, vaan tuli kolmas tukipaketti, ei loppunut maahanmuutto, vaan tuli kaikkien aikojen pakolaisvyöry, työmies ei ollut sittenkään palkkaansa ansainnut, vaan tuli pakkolait. Nyt sama kaava näyttää toistuvan ja ennen kuin muste oli ehtinyt edes kuivata äänestyslapuissa kanta muuttuikin keskeiseen asiaan, kikymaksujen siirtämiseen takaisin työntekijöiltä työnantajien maksettavaksi, joka olisi kohentanut pienituloisten palkansaajien asemaa.

Hyvät ystävät!

Vaikka viime vaalikausi oli haastava niin pandemian kuin maailmanpoliittisen tilanteen johdosta, saimme tehtyä merkittäviä uudistuksia jokaisen suomalaisen tulevaisuuden eteen.

Toteutimme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja parhaillaan rakennetaankin yhteistä Lapin hyvinvointialuetta, joka vastaa myös tulevaisuuden palvelutarpeeseen. Merkittäviä päätöksiä oli Länsi-Pohjan sairaalalle myönnetty poikkeuslupa jatkaa synnytyksiä ja päivystysrahan myöntäminen kahdelle ympärivuorokautisesti päivystävälle sairaalalle Lapissa.

Laajensimme oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen ja muutimme toisen asteen koulutuksen aidosti maksuttomaksi. Rahoitimme ammatillista koulutusta ja lisäsimme aloituspaikkoja yhteensä 10 000 opiskelijalle korkeakoulutukseen.

Toteutimme perhevapaauudistuksen ja pidimme huolta siitä, että jokaisen lapsen oikeus saada hoivaa toteutuu. Perhevapaauudistuksen myötä vanhempainvapaapäivien määrä kasvoi ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyi, tämän seurauksena myös tasa-arvo lisääntyy.

Saimme työllisyysasteen ennätyslukemiin sen ollessa tällä hetkellä 74,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on myös 123 000 työllistä enemmän, kuin Sipilän hallituksen aikana. Myös nuorisotyöttömyys on laskussa. Onkin sanomatta selvää, että työvoimapolitiikkaa voidaan tehdä ilman aktiivimallin kaltaisia järjestelyjä, inhimillisesti ihminen edellä.

Helpotimme velkaantuneiden tilannetta siten, että jatkossa maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu. Olemme halunneet tukea myös kulttuuria paikallisesti ja tästä osoituksena on Meri-Lapin teatteriyhdistykselle osoitetut varat tilojen remontointiin. Päätös takaa sen, että seudun kulttuuritarjonta pysyy elävänä ja ammattimainen teatteritoiminta säilyy jatkossakin Meri-Lapissa.

Hyvät ystävät!



Tarvitsemme myös investointeja, jotka tähtäävät tulevaisuuteen. Onkin ilo nähdä, kuinka Meri-Lapin aluetta kehitetään rohkeasti ja kunnianhimoisesti, jotta myös tulevaisuudessa meillä on tarpeeksi työpaikkoja, resursseja ja osaamista.

Ensinnäkin Kemin Ajoksen meriväylän syventämistyöt ovat käynnistyneet. Tämän ansiosta voidaan kuljettaa helpommin ja joustavammin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia. Väylän syventäminen tulee tarpeeseen sillä, se palvelee Kemin uutta biotuotetehdasta, jonka seurauksena myös kuljetusmäärät lisääntyvät.

Meri-Lapin aluetta on viime vuosina koeteltu myös rakennemuutoksella, kun Stora-Enso ilmoitti lakkauttavansa yli 100-vuotisen historian omaavan tehtaan Veitsiluodossa. Onneksi menetystä saatiin paikkaamaan lottopotti, kun Metsä-Group ilmoitti Suomen suurimmasta 1,6 miljardin euron investoinnista Kemiin. Kemin biotuotetehdas tulee työllistämään Suomessa n. 2500 henkilöä, joista 1500 on uusia työntekijöitä. Työpaikkoja syntyy etenkin puun kuljetusketjuihin ja olen luottavainen, että puuta riittää jatkossakin tehtaan tarpeisiin. Tämän lisäksi tehdas on ympäristötehokas, sillä se toimii ilman fossiilista polttoainetta.

Myös Torniossa tapahtuu, sillä Outokumpu Oyj suunnittelee investointeja Tornion terästehtaiden yhteyteen rakennettavalle biokoksaamo- ja biometaanilaitokselle. Hankkeen toteutuessa se vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnia vuodessa ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta tuntuvasti. Hanke tukeekin Suomen ja EU:n vuoteen 2030 tähtääviä ilmasto- ja energiatavotteita. Investointipäätöstä odotellaan tehtäväksi tänä vuonna ja toivon sille myötätuulta!

Marinin hallitus on tehnyt merkittäviä infrapanostuksia pullonkaulojen avaamiseksi Meri-Lapissa: Kemi-Oulu väli on laitettu kuntoon ja työt ovat loppusuoralla, Kemin Ajoksen väylää syvennetään, Laurila-Tornio-Haaparanta rataosa sähköistetään, Kemi-Tornion lentoliikennettä on tuettu ja Kemin biotuotetehtaan raideyhteyksiä ja kaupungin tiestöä on parannettu.

Hyvät ystävät!

Vaikka juhlimmekin tänä vuonna Vappua erilaisissa tunnelmissa, on syytä muistaa, että sosialidemokraattisten arvojen kautta tätä maailmaa on rakennettu vuosikymmenien ja vuosisatojen ajan. Olemme olleet aina valmiita puolustamaan ja taistelemaan paremman huomisen puolesta, emmekä me lannistu.

Haluankin, että myös tänä Vappuna voimme juhlia sitä ystävien, perheen ja läheisten kanssa riemulla ja luottamuksella siihen, että myös huomenna aurinko paistaa.

Hyvää vappua ystävätoverit!