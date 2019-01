SDP:n oululainen kansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen: "Oulun seksuaalirikokset ylittävät karmeudessaan kaiken sietokyvyn."

Olen sanoinkuvaamattoman järkyttynyt. Tekijöitä on rangaistava kovimman kautta. Voimassa oleva ulkomaalaislaki mahdollistaa karkotukset, kun tekijät ovat ulkomaalaisia. Lakia on sovellettava.

Seksuaalirikoksista annettavia tuomioita on kauttaaltaan kovennettava. Koko rikoslain seksuaalirikoksia käsittelevä luku 20 on kirjoitettava uudestaan uhrin näkökulmasta. Tämä on kaikkia suomalaisia naisjärjestöjä edustavan NYTKIS ry:n näkemys, jota hallituksen on syytä kuunnella.

Oulun kaupunkiin tarvitaan uusi turvallisuuskulttuuri. Kenenkään ei pidä pelätä, ei lasten, ei nuorten, ei naisten eikä perheiden. Koko kaupungin on yhteisönä rakennettava luottamus turvallisuuteen.

Ajatukseni ovat uhrien ja heidän perheidensä luona. Otan osaa menehtyneen nuoren omaisten suruun.