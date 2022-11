SDP:n Paatero: Monipaikkaisuutta kehitettävä myös tulevina kausina

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisessa tarvitaan eettistä ja juridista osaamista 9.11.2022 13:33:25 EET | Tiedote

Eduskuntaan tuli tiistaina 8.11. käsittelyyn hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä siihen liittyviksi laeiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on tarkoitus selkeyttää ja yhtenäistää. SDP:n kansanedustajan ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtajan Merja Mäkisalo-Ropposen mukaan monissa tapauksissa tämä on tarpeellista, mutta hänen mielestään esimerkiksi Vammaisfoorumin esittämä huoli siitä, ettei lakiesityksessä ole kiinnitetty huomiota vammaisten ihmisten asemaan ja oikeuksiin YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla, on oikeutettu.