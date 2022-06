SDP:n Paula Werning: Hallitus panostaa kotitalouksien velkaantumisen rajoittamiseksi

SDP:n Kimmo Kiljunen rohkaisee pääministeriä nostamaan esiin Pohjois-Makedonian ja Albanian EU-jäsenyysneuvotteluiden aloittamisen 18.6.2022 15:45:21 EEST | Tiedote

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun komissio näytti vihreää valoa Pohjois-Makedonian ja Albanian jäsenyysneuvotteluiden aloittamiselle. Neuvotteluita ei ole kuitenkaan aloitettu, sillä Bulgaria vastustaa laajentumista prosessista riippumattomista syistä. Samoin Bosnia-Hertsegovina ja Kosovo ovat jumissa EU-jäsenyyshankkeensa kanssa ja Serbian ja Montenegron neuvottelujen eteneminen on pysähtynyt. Tyytymättömyys alueella kasvaa ja EU menettää uskottavuuttaan. Eurooppalaiset sosialidemokraattiset parlamentaarikot kokoontuivat Sarajevossa 16.-18.6 tukeakseen EU:n laajentumista Länsi-Balkanille. Pääministeri Sanna Marin on vierailemassa alkuviikosta alueella. Kansanedustaja Kimmo Kiljunen vetoaa pääministeriin, että Suomen hallitus ilmaisee vahvan tukensa jäsenyysneuvotteluiden käynnistämiselle Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa. Olisi sääli, että Länsi-Balkanin maiden jo parikymmentä vuotta avoinna ollut EU -jäsenyysperspektiivi jäisi Ukrainan, Moldovan ja Georgia perustellun jäsenyyspy