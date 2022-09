SDP:n Paula Werning: Helpotusta ylivelkaantuneille, sosiaalinen luototus lakisääteiseksi hyvinvointialueilla

SDP:n Johan Kvarnström: Ajatuksia hallituksen ja valtion roolista hoitoalan palkkakiistassa 16.9.2022 07:14:32 EEST | Blogi

Monet vaativat nyt hallitukselta ja valtiolta rahaa, jotta hoitajat saavat ansaitsemansa palkan. Haluan nyt yrittää selventää tähän liittyviä kysymyksiä. Onko hallitus se, joka päättää hoitajien palkoista ja toimii työmarkkinaosapuolena? Ei. Onko hallituksella silti jonkinlainen rooli? Kyllä. Miten? Näin: Eduskunta tekee päätökset valtion budjetista, jossa on varattu tietty määrä rahaa sosiaali- ja terveysalalle ja tietysti resursoinnin taso vaikuttaa sekä työnantajan asenteeseen että liikkumavaraan. Mitä tiukempi budjetti, sitä vaikeampaa on hyväksyä huomattavia palkankorotuksia. Lisäksi hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmässä on mekanismi kustannustason muutosten huomioimiseksi. Laissa on hintaindeksi, joka perustuu pääosin yleiseen palkkatasoindeksiin ja vähäisemmässä määrin kuluttajahintaindeksiin sekä työnantajan sosiaaliturvamaksuihin. Se, että käytetään yleistä palkkatasoindeksiä, tarkoittaa käytännössä sitä, että valtio korvaa palkankorotukset automaattisesti, mutta ei täysi