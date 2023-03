SDP:n Paula Werning: Kokoomuksen sopeutustoimet – täysi floppi!

Valtion velkaantumisen keskustelut ovat viime aikoina käyneet kuumina. Potkua niihin on vauhdittanut kokoomuksen julkaisemat laskelmat ensi vaalikaudelle.

- Kokoomus jatkaa puhaltamalla pohjoisnavalta jäätävää ilmaa kohdistamalla ehdottamansa leikkaukset jälleen kerran kaikista pienituloisimpiin kansalaisiin, Werning toteaa.

Werning pitää kummallisena kokoomuksen linjaa, joka ainoastaan ja aina ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille. Tämä ei ole mahdollista, vaan täysin kohtuutonta.

- Meno on kuin Robin Hoodissa, jossa Nottinghamin seriffin roolia näyttelee Petteri Orpo. Kokoomus siis kohdistaisi suurimmat leikkaukset terveydenhuoltoon, asumistukeen ja ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Sen sijaan hyvin toimeentulevien kansalaisten kukkaroon se ei koskisi, kokoomuksen tarina on siis kaikille tuttu, Werning huomauttaa.

Kokoomus syyttää hallitusta ylivelkaantumisesta, eikä halua ymmärtää faktoja, vaikka ne ovat selvät.

- Hallitus on pakon edessä joutunut ottamaan lisää velkaa tukemalla kansalaisia, jotta yhteiskuntamme ei joudu samaan jamaan, kuin 90-luvun laman aikana. Ei haluta hyväksyä sitä, että hallitus on joutunut hoitamaan ennen näkemättömiä kriisejä. Korona tuli keskuuteemme yllättäen ja heti perään Venäjän hyökkäys Ukrainaan, jonka myötä meillä on sähkökriisi päällä. Kokoomus on ollut hyväksymässä varsin laajalti velkaa lisääviä päätöksiä, vaatien vielä lisääkin, Werning muistuttaa.

Huomioon otettavaa on kuitenkin se, että hallitus on kaiken tämän keskellä toteuttanut hallitusohjelmaan kirjatut uudistukset.

- Näistä mainittakoon esimerkiksi varhaiskasvatus- ja perhevapaauudistus, työllisyystoimet, joiden myötä työllisyysaste on saavutettu ja noussut tavoitteeseen 75% ja koulutukseen satsatut tärkeät uudistukset. Lisäksi myös ulosottovelallisten tilanteeseen, joita on yli puoli miljoonaa, kohdistetut ulosottokaaren uudistuksen kautta tehdyt parannukset, Werning painottaa.

Näiden toimien myötä on onnistuttu parantamaan ihmisten elämää huomattavasti.

- Jatkossa tulee panostaa mm. työvoimansaatavuuden haasteisiin, koulutuksen lisäämiseen ja ihmisten ostovoiman kasvattamiseen. Kokoomuksen kaavailut leikkaukset päinvastoin aiheuttaisivat näillä uusilla kiky-toimilla ihmisten toimeentulon romahtamisen ja sitä kautta kaaokseen, Werning kiteyttää.