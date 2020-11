SDP:n Paula Werning: Muistisairaille ja iäkkäille henkilökortin pidennetty voimassaoloaika

Kansanedustaja Paula Werning (sd) ehdottaa muistisairaille ja iäkkäille henkilöille helpotusta henkilökortin hakuprosessiin ja samalla henkilökortin pidennettyä voimassaoloaikaa kymmeneen vuoteen.

Tällä hetkellä sekä passin että henkilökortin voimassaoloaika on viisi vuotta.

- Ikääntyneiden, toimintakyvyltään alentuneiden ja muistisairaiden henkilöiden kohdalla näiden dokumenttien uusiminen on ongelmallista. He eivät pysty tai osaa käyttää tietokonetta tai muita mobiililaitteita mitä hakuprosessiin tarvitaan digitalisaation myötä. Lisäksi tarvitaan myös pankkitunnuksia, Werning täsmentää.

Erityisesti muistisairaiden ihmisten kohdalla digitalisaation on tuonut tullessaan haasteita asioitten hoitamiseen.

- Muistisairaat tarvitsevat usein apua asioittensa hoitamisessa. Monien apuna on edunvalvoja tai omaishoitaja. Kaikki eivät myöskään asu kaupunkikeskittymissä, vaan myös heikkojen kulkuyhteyksien päässä taajamissa tai syrjäseuduilla maalla. Ei voida olettaa, että matka lupa-asioiden toimipisteeseen olisi aina kohtuullinen, Werning huomauttaa.

Werningin mukaan olisi inhimillisempää, jos henkilökortin uusimista varten tarvittava valokuvaus voitaisiin suorittaa omalla paikkakunnalla. Nyt olisi syytä selvittää, olisiko edunvalvojalla tai omaishoitajalla laillinen oikeus hoitaa hakuprosessi netissä asianomaisen puolesta.

- Näin ikääntyneet, toimintakyvyltään alentuneet ja muistisairaat henkilöt välttyisivät pitkiltä ja usein haasteellisilta automatkoilta.

Lisäksi näiden henkilöiden henkilökortin voimassaoloaikaa voitaisiin harkita pidennettävän kymmeneen vuoteen. Näin vältyttäisiin tältä ongelmalliselta prosessilta joka viiden vuoden välein.

- Huomioitavaa on myös se, että muistisairaus on yleensä etenevä, eikä hakija välttämättä ymmärrä mikä henkilökortti on, miksi sellainen pitää olla ja mistä hakuprosessissa on kyse, Werning toteaa.

Werning on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, missä hän ehdottaa helpotusta ja yksinkertaistamista sekä henkilökortin voimassaoloajan pidennystä.