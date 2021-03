SDP:n Paula Werning: Odotettu taksilain korjausremontti hyväksymistä vaille valmis

SDP:n Kim Berg: Koronan jälkeen tarvitaan Pohjoismaiden yhteisiä ratkaisuja 23.3.2021 07:05:02 EET | Tiedote

Tänään 23. maaliskuuta vietetään Pohjolan päivää! Päivä on 23.3.1962 allekirjoitetun Helsingin sopimuksen vuosipäivä. Kansanedustaja Kim Berg (SDP) iloitsee siitä, että luottamus pohjoismaiseen yhteistyöhön on Suomessa vahvaa. Koronan aiheuttama kriisi, joka ei ole vielä läheskään ohi, on osoittanut sen, että tarvitsemme lisää pohjoismaista yhteistyötä, ja että yhteistyöllä on kriiseissä tärkeä merkityksensä.