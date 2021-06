SDP:n Paula Werning: Oppositio puhuu sotesta puuta heinää

Jaa

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) ihmettelee opposition ja varsinkin kokoomuksen väitteitä sote-uudistuksen huonosta valmistelusta ja pieleen menevistä linjauksista.

Sote-uudistusta on yritetty saada aikaiseksi jo vuodesta 2007 lähtien. Hallitusohjelman mukaisesti Marinin hallitus on viemässä uudistusta vihdoin maaliin. Ulkomaisten maassamme toimivien terveysjättien ja kokoomuksen vaatimaa markkinamallia ei ole tulossa.

- Nimenomaan se, että SDP.n johdolla sote-viedään maaliin ilman kokoomusta, näyttää nyt oikeata laitaa erityisesti kismittävän ja siksi se he hyökkäävät. Onnettomia hyökkäysyrityksiä onkin ropissut koko valmistelun ajan ja tällä kertaa, välikysymyksen muodossa hallitusta vastaan. Ei voi kun muistuttaa siitä, että eihän ne panokset lennä, jos ruuti on läpimärkää, Werning huomauttaa.

Opposition välikysymystä on tietysti tarkasteltu huolella. Huolellisuutta olisi vaatinut myös välikysymyksen laatiminen, sillä siitä on löydetty 45 vääristeltyä väitettä, miksi hallituksen sote-uudistus on floppi.

- Kun aloimme tarkastella välikysymyksessä, kuten myös istunnoissa, esitettyjä vääriä väitteitä, huomasimme, että niitä löytyi jopa 45 kappaletta. On todella kummallista, että pitää pakolla vängätä asioita väärään suuntaan ja pelotella kansalaisia, vaikka hallitus on useita kertoja kumonnut näitä väitteitä selvillä faktoilla. Sote-uudistus tulee parantamaan ihmisten palveluita ja näin rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää tulevaisuutta. Tämä on meidän kaikkien etu, Werning tarkentaa.

Välikysymyksessä väitettiin mm. seuraavasti sote-uudistuksesta: ei paranna hoitoon pääsyä, rahat eivät riitä palveluihin ihmisten ikääntyessä, tavoitteet eivät toteudu, kustannukset kyllä lisääntyvät, johtaa julkisen terveydenhuollon heikkenemiseen, kasvattaa eriarvoisuutta, heikentää paikallisdemokratiaa, ostopalveluja rajoitetaan perusteettomasti, hyvinvointia ja terveyden edistämistä ei kehitetä, heikentää vakavasti erikoissairaanhoitoa, ja niin edelleen.

- Mitkään näistä esimerkkiväitteistä eivät pidä paikkaansa, vaan juuri näitä asioita kehitämme ja parannamme uudistuksessa. Esimerkiksi ihmisten pompottelu luukulta toiselle loppuu, hoitoon pääsy helpottuu, kun hoitoon päästään oikeaan aikaan, koska kiireettömän hoidon hoitotakuu on jatkossa 7 päivää. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin satsataan, jotta niiden saatavuus paranee, uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan heinäkuun alusta helpottaen monen elämää ja myös vanhus- ja vammaispalvelut sekä sosiaalipalvelut paranevat, Werning täsmentää.

Werning toteaa myös kiistattoman tosiasian olevan se, että jokaisen hyvinvointialueen rahoitus lisääntyy niin kokonaisuudessaan kuin asukasta kohti laskettuna.

- Puppupuheet henkilöstön irtisanomisista esimerkiksi Uudellamaalla ovat pelkkää pelottelua, sillä haasteenahan on päinvastoin kokonaan vastakkainen asia eli mistä saadaan jatkossa lisää henkilöstöä. Olisi nyt korkea aika, että oppositio sisäistäisi sen tosiasian, että sote-uudistus viedään nyt vihdoin maaliin.