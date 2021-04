SDP:n Paula Werning: Positiivisella luottorekisterillä apu ylivelkaantuneiden tilanteeseen

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Hallituksen tuki liikunta- ja urheilutoimintaan tärkeää lasten ja nuorten kannalta 21.4.2021 19:31:12 EEST | Tiedote

Hallitus on linjannut kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan ja tapahtuma-alalle suunnattavasta tukipaketista, jolla tuetaan alojen elpymistä pandemiasta. Tukipaketti on jaettu kolmeen osaan, kulttuuria ja taidetta tuetaan 127,36 milj. eurolla, liikuntaan 18,5 milj. eurolla ja tapahtuma-alaa tapahtumatakuun muodossa 85 milj. eurolla. Paketti on suuruudeltaan yhteensä 230,86 miljoonaa euroa, ja se annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi osana toista lisätalousarvioesitystä 29. huhtikuuta. Tavoitteena on turvata näiden alojen toimintaedellytyksiä, turvata työntekijöiden toimeentuloa ja luoda näkymiä koronan jälkeiseen aikaan. - Hallitus ymmärtää kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alojen vaikean tilanteen. Tällä paketilla hoidetaan näillä aloilla vallitsevaa akuuttia kriisiä ja rohkaistaan tulevan kesän ja syksyn toiminnan suunnittelua. Olen erityisen iloinen liikunta- ja urheilutoimintaan suunnatusta tuesta. Koronavirustilanne on aiheuttanut liikunnan ja urheilun harrastajamäärissä suurta lasku