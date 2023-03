SDP:n Paula Werning: Työvoiman saatavuuteen tulee panostaa pikaisesti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että ensi hallituskaudella etsitään pikaisesti ratkaisuja työvoiman saatavuuden tehostamiseksi.

Suomessa vallitseva työvoimapula ei koske ainoastaan hoitoalaa. Koko julkisella sektorilla työvoiman riittävyydessä on haasteita ja saman ongelman äärellä ollaan esimerkiksi myös ravintola-, siivous-, rakennus- ja kuljetusalalla. Tosiasia on, että osaajia tarvitaan myös monille erikoisaloille.

- Työvoimapula on iskenyt salaman tavoin ja kun suuria ikäluokkia eläköityy muutamassa vuodessa yhä enemmän, tilanne tulee hankaloitumaan entisestään. Nyt on viimeistään otettava härkää sarvista ja panostettava kaikin tavoin siihen, että tämä ongelma ratkaistaan, Werning painottaa.

Tällä hallituskaudella on tehty mittavia toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja tämä on yksi osa ratkaisua.

- Tavoitteeksi on asetettu vähintään kaksinkertaistaa työvoiman maahanmuutto nykytasosta vuoteen 2030mennessä. Vaikka myönnettyjen lupien määrä on merkittävästi kasvanut käsittelyaikojen lyhentyessä, on toivottavaa, että asetettuun tavoitteeseen päästäisiin jo aiemmin. Fakta on, että Suomi tarvitsee työperäisiä maahanmuuttajia välittömästi, sillä paineet kasvavat työvoiman saatavuuteen yhä enemmän, Werning huomauttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemä selvitys vahvistaa, että viime vuosien toimet ovat nostaneet työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton politiikan Suomessa uudelle tasolle.

- Seuraavaksi täytyy varmistaa, että nämä tulevat kiinteäksi osaksi eri viranomaisten tehtäviä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoudutaan läpi hallinnonalojen, Werning toteaa.

Werningin mukaan huomioon otettavaa on myös se, että avoimet työpaikat ovat TE-toimistojen sivuilla kaikkien niistä kiinnostuvien haettavissa.

- Jos osaajia löytyy työttömien keskuudesta, niin olisi se nopeampi polku saada työvoimaa eri aloille, jotka työvoimapulasta kärsivät.

Työllisyysasteen nostamisessa ja työvoiman saatavuuden parantamisessa suurin potentiaali on heikosti työllistyneissä ryhmissä, kuten osatyökykyisissä, nuorissa ja yli 55-vuotiaissa.