SDP:n Paula Werning: Uusia ratkaisuja sote-henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyys ja saatavuus -ohjelma päättyy vaalikauden lopussa. Ohjelman tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen nyt ja tulevina vuosina.

- Pidän tärkeänä, että osana ohjelmaa on laadittu sote-henkilöstön riittävyyden, saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi seuraavallekin hallituskaudelle vuoteen 2027 saakka. Konkreettisia toimenpiteitä on linjattu jo ohjelmassa vuosille 2022-2023. Näitä toimenpiteitä on yli 40, jotka pääosin ovat toteutuksessa, Werning toteaa.

Tavoitteena on, että sote-ammattihenkilöiden työ kohdennetaan tutkintoa vastaaviin tehtäviin.

- Tarkoituksena on lisätä avustavan ja tukihenkilöstön määrää siten, että asiakas- ja potilasturvallisuutta ei vaaranneta. Joustavuuden parantamiseksi työnantajilla on jatkossa mahdollisuus toteuttaa joustavia työjärjestelyjä ja osoittaa henkilöstö koulutustaan, osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. Lisäkoulutuksen avulla varmistetaan avustavan ja tukipalveluiden henkilöstön riittävä osaaminen ammattihenkilöitä tukevaan työhön, Werning sanoo.

Sosiaali- terveysalalla on pitkään jatkunut huutava osaajapula. Tarpeellisten kansainvälisten rekrytointien lisääntyessä, on tärkeää varmistaa työnantajien riittävä osaaminen rekrytointien vastuulliseen hoitoon.

- Yksi keino työvoimapulan ratkaisemiseksi, on lisätä huomattavasti hoitoalan ammattilaisten rekrytointia ulkomailta. Jotta voimme edistää työperäistä maahanmuuttoa, tulee rekrytoinnin olla eettistä. Edellytyksenä on myös, että hyväksikäytön torjuntaan koulutetaan lisää henkilöstöä, Werning painottaa.

Sairaanhoitajana työskentelemiseen tarvitsee oikeuden Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta. Sen saaminen on monimutkainen prosessi, jos henkilö on suorittanut koulutuksen EU- tai ETA-maiden ulkopuolella. Luvan saamiseen Valviralta voi mennä jopa vuosia. Werning pitää tärkeänä, että ulkomailta sote-alalle rekrytoidut työntekijät pystyvät Suomeen muuttaessaan pätevöitymään jatkossa kohtuullisessa ajassa ja työllistymään osaamistaan sekä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

- Kielikoulutukseen on ehdottomasti panostettava ja noudatettava Valviran suosituksia, sillä kielen osaaminen on työn kannalta välttämätöntä ja auttaa myös kotoutumaan yhteiskuntaamme paremmin ja nopeammin.