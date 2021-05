SDP:n Paula Werning: Velallisen mahdollisuutta uuteen alkuun parannettavana

Jaa

Kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) ilahtui oikeusministeriön työryhmän ehdotuksesta, jolla velkajärjestelylakiin tehtäisiin muutoksia. Tarkoituksena on parantaa velallisen asemaa ja tavoite tukee hallitusohjelman kirjausta velallisen uudesta alusta.

Yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä.

– Samalla sallittaisiin pääsy velkajärjestelyn piiriin, siitä huolimatta, onko velallisen taloudellinen tilanne vakiintumaton. Velallisen aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei muodostaisi myöskään pysyvää estettä uudelle velkajärjestelylle, Werning sanoo.

Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen ja yrittäjien auttaminen uuteen alkuun on yksi hallituksen keskeisistä toimista ylivelkaantumisen estämiseksi.

– Pidän tärkeänä sitä, että meillä Suomessa on vahva yrityskenttä. Nämä ehdotetut muutokset olisivat huomattava parannus yrittäjien asemaan. Lisäksi ne tukisivat myös muiden velallisten asemaa. On hienoa, että oikeusministeri Henriksson on aktiivisesti viemässä näitä toimenpiteitä eteenpäin, Werning toteaa.

Työryhmän ehdotuksena on myös, että velkajärjestelyhakemuksen tekeminen mahdollistettaisiin konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta.

– Samalla konkurssin pesänhoitaja velvoitettaisiin antamaan velalliselle tietoa talous- ja velkaneuvonnan palveluista ja mahdollisuudesta hakea velkajärjestelyä, Werning sanoo.

Werning huomauttaa, että vaikka valmistelun painopiste on ollut yrittäjävelallisissa, ehdottaa työryhmä valtaosan muutoksista koskevan myös kaikkia velallisia.

– Muutokset helpottavat jatkossa velallisten selviytymistä maksuohjelmasta. Lisäksi helpotusta olisi tiedossa myös tasokorotuksen myötä elinkustannuksia varten jäävään rahasummaan. Maksuohjelman kesto lyhenisi kolmeen vuoteen siinäkin tilanteessa, ettei velallisella ole maksuvaraa.

Ehdotuksilla pantaisiin myös osin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan ensi kevään aikana.