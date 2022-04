SDP:n Paula Werningin puhe opiskelijoiden vappujuhlassa 30.4.

Hyvät opiskelijat, kouvolalaiset ja kaikki Vapun viettäjät!

Voimme tänään tyytyväisenä todeta, että vihdoinkin on koittanut se aika, että voimme kokoontua yhteen ja pääsemme viettämän juuri teidän, opiskelijoiden suosikkijuhlaa. Toivotankin teidän lämpimästi tervetulleiksi tähän hetkeen, jolloin Untokin lakitetaan pienen tauon jälkeen.

Korona kohteli meitä kovin käsin, jokainen meistä koki pandemian vaikutukset tavalla tai toisella. Kriisitilanne nosti esiin juuri opiskelijoiden arjessa monia huolenaiheita. Kuinka selvitä taloudellisesti jokapäiväisestä arjesta, mihin tahtiin opinnot etenevät, millaisia työllisyyden näkymiä omalla alalla on tulevaisuudessa.

Moni opiskelija koki koronan aikaan yksinäisyyttä ja kuulumattomuutta mihinkään. Yhteisöllisyys oli kaukainen haave. Monen opiskelijan sietokyky oli koetuksella muutostilanteessa, eivätkä erilaiset lähtökohdat olleet tasapuolinen alusta kaikille.

Mutta uskallan sanoa ääneen, vaikka korona ei ole poistunut mihinkään, niin olemme silti voiton puolella. Tämä tilanne näkyy myös taloudellisesti. Rutiinit ovat palanneet arkiimme, opiskelijat ovat palanneet oppilaitoksiin, työntekijät ovat palanneet työpaikoilleen, matkailu osoittaa selviä elpymisen merkkejä, ravintolat palvelevat asiakkaitaan jälleen ja voimme nauttia aidosti toistemme seurasta. Uskon että lisäkseni moni teistä yhtyy kanssani tunteeseen siitä, että on hyvä olla taas yhdessä.

Hyvät kuulijat, Eduskunta kävi hiljattain palautekeskustelun koulutuspoliittisesta selonteosta, jolla luodaan 2040-luvulle ulottuva tilannekuva ja tavoitteet koulutuspolitiikasta aina varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen saakka. Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä huolehtia siitä, että kaikki suorittavat vähintään toiseen asteen tutkinnon ja vähintään puolet suorittaa korkeakoulututkinnon. Tehtävää siis riittää. Viimeiset pari vuotta ovat osoittaneet hyvinvoinnin merkityksen oppimiselle. Tulevaisuudessa kouluyhteisön hyvinvointiin on ehdottomasti panostettava entistä enemmän. Tosiasia on nimittäin se, että vain hyvinvoiva lapsi ja nuori voi oppia.

Hyvät kuulijat

Olemme kokoontuneet juhlistamaan vappua olosuhteissa, joissa emme olisi varmasti vielä muutama kuukausi sitten uskoneet olevamme. Keskellä Eurooppaa käydään sotaa, vain runsaan tuhannen kilometrin päässä kotimaastamme. Venäjä hyökkäsi torstaina 24 helmikuuta Ukrainaan käynnistäen täysimittaisen ja raakalaismaisen sodan, jossa uhrit ovat olleet tavallisia siviilejä. Kouluja ja sairaaloita on tuhottu, joukkohautoja on paljastunut, miljoonat ovat paenneet kodeistaan ja kotimaastaan.

Sotatapahtumilla on ollut valtavat seurausvaikutukset myös Ukrainan ulkopuolella. Talous on vakavasti häiriintynyt. Inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, energian ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet, asuminen on kallistunut, teollisuuden ja kuljetusten toiminta on häiriintynyt - eikä pahin ole vielä edes käsillä.

Suomalaisten turvattomuus on lisääntynyt ja myös Suomi on uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen edessä. Jouduimme tilanteeseen, jossa meidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Tällä hetkellä keskeisenä pohdintana on Natoon liittyminen. Eduskunta joutuu tämän vaikean asian päättämään lähiviikkojen aikana. Punnukset kallistuvat tällä hetkellä vahvasti Natoon liittymiseen puolelle. Mutta korostan: on oltava realisti. Siitä seuraa asioita, jotka myös ovat oltava valmis kohtaamaan. Tasavallan Presidentti Niinistö kuvaili niitä eräässä haastattelussaan ”laajamittaiseksi ilkeydeksi”. Jokainen voi mielessään ajatella mitä kaikkea tämä pitää sisällään.

Marinin hallitus on ollut näissä vaikeissa oloissa tasa-arvoa lisäävä hallitus. Hallitus on näiden kolme vuoden aikana lupauksensa mukaan tehnyt määrätietoisesti merkittäviä panostuksia hyvinvointiin, koulutukseen, työllisyyteen, velkaantuneiden elämän helpottamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja infran hoitoon. Vielä tämän vuoden aikana hallitus tulee antamaan esityksen 7 päivän hoitotakuusta, Translain uudistuksesta ja palkka-avoimuudesta. Näillä toimilla edistetään ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

Työmarkkinat ovat olleet rauhattomat tänä keväänä. Pitkä UPM:n ja Paperiliiton välinen työtaistelu päättyi, mutta kuntakentällä neuvottelutulos on edelleen saavuttamatta. On välttämätöntä, että ratkaisu syntyisi ripeästi.

Hyvät tulevaisuuden rakentajat, hyvät kuulijat

Aika, jossa elämme, on haasteellinen ja keskustelemme vakavista asioista. Vakavuudenkin keskellä voimme sallia itsellemme ja toisillemme hieman leikinlaskua ja vappuiloittelua. Meillä on vihdoinkin mahdollisuus juhlistaa vappua yhdessä ja tuntea oikeutetusti vahvaa yhteenkuuluvuutta toistemme kanssa.

- Sinä olet tärkeä osa tätä juhlaa ja nyt on aika iloita keväästä, vapusta ja uusista mahdollisuuksista. Näillä sanoilla toivotan hyvää vappua teille jokaiselle!