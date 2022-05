SDP:n Paula Werningin vappupuhe 1.5.

Hyvät kuulijat, toverit

Voimme tänään tyytyväisenä todeta, että vihdoinkin on koittanut se aika, että voimme kokoontua yhteen ja pääsemme viettämän opiskelijoiden ja työväen juhlaa. Toivotankin teidän lämpimästi tervetulleiksi tähän koko kansan vappujuhlaan.

Korona-aika kosketti meitä jokaista monin tavoin. Uskallan sanoa ääneen, vaikka korona ei ole poistunut mihinkään, niin olemme silti voiton puolella. Tämä tilanne näkyy myös taloudellisesti. Rutiinit ovat palanneet arkiimme, opiskelijat ovat palanneet oppilaitoksiin, työntekijät ovat palanneet työpaikoilleen, matkailu osoittaa selviä elpymisen merkkejä, ravintolat palvelevat asiakkaitaan jälleen ja voimme nauttia aidosti toistemme seurasta. Uskon että lisäkseni moni teistä yhtyy kanssani tunteeseen siitä, että on hyvä olla taas yhdessä.

Hallitus on näiden kolme vuoden aikana lupauksensa mukaan tehnyt määrätietoisesti merkittäviä panostuksia. Sote-uudistus saatiin maaliin. Perhevapaauudistus astui voimaan. Hyvinvointiin, koulutukseen, työllisyyteen, velkaantuneiden elämän helpottamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, infran hoitoon ym. kestävän kasvun edellytyksiin on tehty suuria päätökset ja lait ovat astuneet tai astuvat voimaan vielä tämän vaalikauden aikana. Ketään ei jätetä yksin. Tämä oli hallituksen viesti vaalikauden alussa ja hallitus on sanansa pitänyt. Vielä tämän vuoden aikana hallitus tulee antamaan esityksen 7 päivän hoitotakuusta, Translain uudistuksesta ja palkka-avoimuudesta. Näillä toimilla edistetään ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, jotka meille sosiaalidemokraateille ovat ensisijaisen tärkeitä.

Pandemian aikana hallitus tuki poikkeuksellisella tavalla suomalaisia yrityksiä talouskriisissä. Mittavilla tukitoimilla on pystytty osittain estämään konkursseja ja työttömyyden kasvua. Talous ja työllisyys on, päinvastoin odotuksia, kasvanut tämän kaiken Korona-kriisin keskellä. Talouskasvu perustuu Suomessa nimenomaan osaamiseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja investointeihin. Näihin kaikkiin hallitus on satsannut, epäilijöistä huolimatta, ja onnistunut.

Hyvät toverit

Tällä hetkellä elämme keskellä tärkeitä työmarkkinaneuvotteluja. Lakkoilut ja lakkouhat hallitsevat ilmapiiriä. Mutta tämä on normaalia silloin, kun työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla. Sosiaalidemokraatit ovat aina olleet sopimusyhteiskunnan kannalla ja tätä vaalimme jatkossakin, sillä se luo ennustettavuutta ja turvaa niin työntekijöille kuin myös työantajille. Paikallista sopimista voidaan kehittää nykyistä työlainsäädäntöä kunnioittaen. Työmarkkinat ovat olleet rauhattomat tänä keväänä. Pitkä UPM:n ja Paperiliiton välinen työtaistelu päättyi, mutta kuntakentällä neuvottelut ovat edelleen kesken. On välttämätöntä, että ratkaisut syntyisivät ripeästi. Ikääntyneen väestön lisääntyessä tulemme tarvitsemaan koulutettua hoitohenkilökuntaa jatkossakin ja alan pito- ja vetovoima tulee turvata.

Hyvät kuulijat

Viime viikkoina olemme eläneet jännittyneissä tunnelmissa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja aloitti kylmäverisen hyökkäyssodan Ukrainan kansaa vastaa. Venäjän hyökkäys itsenäistä Ukrainan kansaa vastaan rikkoo räikeästi kansavälistä oikeutta. Euroopan rauha särkyi. Suomen ja koko Euroopan turvallisuusympäristö muuttui.

Sotatapahtumilla on ollut valtavat seurausvaikutukset myös Ukrainan ulkopuolella. Talous on vakavasti häiriintynyt. Inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti, energian ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet, asuminen on kallistunut, teollisuuden ja kuljetusten toiminta on häiriintynyt - eikä pahin ole vielä edes käsillä.

Jouduimme tilanteeseen, jossa meidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Suomi on ollut tähän asti puolueeton. Suomen turvallisuutta tulee nyt kuitenkin vahvistaa entisestään ja tähän on jo tehty uusia linjauksia. Tällä hetkellä keskeisenä pohdintana on Natoon liittyminen. Eduskunta joutuu tämän vaikean asian päättämään lähiviikkojen aikana.

Punnukset kallistuvat tällä hetkellä vahvasti Natoon liittymiseen puolelle. Mutta korostan: on oltava realisti. Siitä seuraa asioita, jotka myös ovat oltava valmis kohtaamaan. Tasavallan Presidentti Niinistö kuvaili niitä eräässä haastattelussaan ”laajamittaiseksi ilkeydeksi”. Jokainen voi mielessään ajatella mitä kaikkea tämä pitää sisällään.

Hyvät toverit, rakkaat kuulijat

Aika, jossa elämme, on haasteellinen ja keskustelemme vakavista asioista. Vakavuudenkin keskellä voimme sallia itsellemme ja toisillemme hieman leikinlaskua ja vappuiloittelua. Meillä on vihdoinkin mahdollisuus juhlistaa vappua yhdessä ja tuntea oikeutetusti vahvaa yhteenkuuluvuutta toistemme kanssa. Sinä olet tärkeä osa tätä juhlaa ja nyt on aika iloita keväästä, vapusta ja uusista mahdollisuuksista. Hyvät ystävät. Kaiken edellä sanomani voi tiivistää kolmeen sanaan, jotka kuvaavat niitä arvoja, joiden puolesta me toimimme ja taistelemme. Ne ovat:

TURVALLISUUS, TERVEYS, TYÖ

Näillä sanoilla toivotan hyvää vappua teille jokaiselle!