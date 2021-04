SDP:n Pia Viitanen: Kotitalousvähennys paremmin käyttöön kerros- ja rivitalojen peruskorjauksissa

SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmis 15.4.2021 13:44:11 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää erinomaisena sitä, että Suomen ensimmäinen, 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 on valmistunut. Se on annettu tänään eduskunnalle valtioneuvoston selontekona. - On hienoa nähdä suuren työmme tulevan tältä erää päätökseensä. Valtakunnallisen suunnitelman myötä lisätään pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmämme kehittämiseen, jotta pääsemme eroon hallituskausittain tempoilevasta siltarumpupolitiikasta. Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta, mikä edistää toimenpiteiden suunnittelun ja rahoittamisen pitkäjänteisyyttä. Suunnitelmassa määritellään suuntaviivat tuleville 12 vuodelle kaikkien liikennemuotojen osalta. Tavoitteenamme on toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä, suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Kymäläinen kertoo. Työ valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelemi